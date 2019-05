El Balón de Oro femenino anuncia que no jugará el Mundial La noruega Hegerberg, con el Balón de Oro de 2018. :: reuters La noruega Hegerberg renuncia a la cita porque se mantienen las diferencias económicas entre el fútbol masculino y el femenino en su país RODRIGO ERRASTI MADRID. Sábado, 4 mayo 2019, 00:02

No fue un órdago sino una decisión firme y coherente. Ada Hegerberg, actual Balón de Oro femenino, no jugará el Mundial de Francia (del 7 de junio al 7 de julio) como había advertido desde hace meses. Noruega ofreció la lista para la cita mundialista y no figura la delantera del Olympique de Lyon, gigante europeo que luchará por la Champions League con el Barcelona en Budapest el sábado 18. «No quiere ser parte de este equipo», confirmó el seleccionador Martin Sjogren.

Es una decepción para los aficionados pero no una gran sorpresa ya que su decisión se forjó hace muchos meses. En 2017, y en un comunicado a través de sus redes sociales, ya explicó su postura se quejó de la discriminación que existe en su país entre el fútbol masculino y el femenino, anunciando que no volvería a jugar con la selección si las cosas no se corregían. «El fútbol es el deporte más importante de Noruega para las niñas y lo ha sido durante años, pero las chicas no tienen las mismas oportunidades que los chicos. Noruega tiene un gran pasado en el fútbol femenino, pero ahora es más difícil», dijo.

Pese a que meses después de su decisión la Federación Noruega de Fútbol y el sindicato de futbolistas de ese país firmaron un histórico acuerdo para que haya igualdad de salario entre mujeres y hombres, que cedieran parte de sus beneficios comerciales a la nómina de sus compañeras, no ha cambiado su postura.