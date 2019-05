El Atlético Malagueño encara la penúltima cita de su calvario Será la penúltima cita de su calvario, su última salida del campeonato. Este domingo, a las 18.00 horas los jugadores blanquiazules visitarán al Unión Deportiva Ibiza EMILIO MORALES MÁLAGA. Domingo, 12 mayo 2019, 00:13

Otro partido intrascendente para el Atlético Malagueño. Será la penúltima cita de su calvario, su última salida del campeonato. Este domingo, a las 18.00 horas los jugadores blanquiazules visitarán al Unión Deportiva Ibiza, séptimo clásificado, en un choque en el que ninguno se juega nada. El filial ha descendido a Tercera, y el cuadro balear ya no opta al ascenso pese a su ambicioso proyecto deportivo, que luego no lo ha sido tanto. No obstante, el encuentro no será fácil para los malaguistas, ya que el Ibiza lleva ocho partidos sin perder y tiene un equipo sólido.

Es muy probable que Manolo Sanlúcar repita el once que ganó la pasada jornada en el campo de la Federación, dándole el premio a los futbolistas que han competido durante toda la campaña. Solo quedan 180 minutos para disfutar de una Segunda B que volverá a ser un reto.

La UD Ibiza ha obtenido como local diez victorias, cuatro empates y otras tantas derrotas en 18 partidos disputados. Su referente es Sergio Cirio, con 10 goles, el doble que David Grande, el 'pichichi' del Malagueño. Asimismo, el duelo es inédito, ya que el filial fue hace poco a Ibiza, pero para medirse a la Peña Deportiva, en Santa Eulalia.

Alineaciones probables:

Atlético Malagueño: Kellyan; Ismael, Juande, Abqar, Alberto; David Ramos, Deco, Iván Jaime, Hugo, Juan Cruz y David Grande.

UD Ibiza: Lucas; Bonilla, Núñez, Gonzalo, Fran; Provencio, Fobi, Sergio Cirio, Perdomo, Rai y Rodado.

Árbitro: Aranda Anquela (aragonés).

Campo y hora: Municipal Can Misses (18.00).