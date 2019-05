El Atlético Malagueño encara un trámite contra el Murcia El técnico del Atlético Malagueño, Manolo Sanlúcar. :: sur Los locales ya están descendidos, a falta de tres jornadas, y los visitantes se encuentran en mitad de la tabla sin pretensiones EMILIO MORALES MÁLAGA. Sábado, 4 mayo 2019, 00:02

Un partido como mero trámite. El Atlético Malagueño recibe esta tarde (a las 18.00 horas) al Real Murcia en el campo de la Federación, que acogerá un choque sin trascendencia en la tabla clasificatoria a tres jornadas del final del campeonato en el grupo IV de Segunda B. El técnico del cuadro filial, Manolo Sanlúcar, no podrá contar para la cita con el central Sergio Chica ni el atacante Joan Grasa, dos jugadores que se han perdido los últimos encuentros del equipo.

Quizás en este choque sin presión los jugadores blanquiazules puedan desplegar con tranquilidad un juego que esta temporada no ha acabado de llegar con cierta continuidad. Han sido muchos los encuentros en los que no se ha llegado al nivel que se esperaba a comienzos de una temporada que se presuponía ilusionante, pero que al final se ha saldado con el descenso a Tercera. El once que saltará al verde es probablemente el más difícil de descifrar, ya que pueden tener minutos los menos habituales. No obstante, desde el club esperan que los pesos pesados jueguen ante su afición.

Con Kellyan bajo los palos y la zaga de gala capitaneada por Alberto y Juande, será Deco el que juegue de 'pivote', uno de los pocos que se salvan este año. Hugo y Juan Cruz estarán presumiblemente en el centro del campo y el mejor fichaje, David Grande, ocuparía el puesto más adelantado. Quedan pocos partidos para disfrutar de esta corta relación con la Segunda B, después de tantos años peleando por el ascenso a ella. En cuanto al Murcia, no tiene opciones de jugar la fase de ascenso y tiene la permanencia asegurada.

Alineaciones probables:

Atlético Malagueño: Kellyan; Ismael, Juande, Abqar, Alberto; Ramos, Deco, Iván Jaime, Hugo, Juan Cruz y David Grande

Murcia: Mackay; José Ruiz, Charlie, Hugo, David; Chumbi, Sergi Maestre, Ortiz, Miguel, Manel y Henrique.

Murcia: Collado López (castellano-manchego).

Campo y hora: Federación (18.00, 101 TV).