Una colegiada de 21 años renuncia al arbitraje por los «continuos ataques» y no verse apoyada desde la Federación María Villalobos dio validez a un gol cuando el balón había ido a córner, a instancias de un asistente menor de edad, en un partido de cadetes entre el Fuengirola-Los Boliches y el Mortadelo

Juan Ramón Padilla Vélez-Málaga Jueves, 12 de junio 2025, 11:22 Comenta Compartir

Una joven árbitra de Mijas, María Villalobos Alarcón,de 21 años y perteneciente a la Subdelegación de la Costa del Sol, ha decidido dejar el mundo del arbitraje por las presiones y acoso sufrido en redes sociales y no verse apoyada desde el Comité de Árbitros de la Federación Malagueña de Fútbol. Todo ha sucedido después de dar por válido un gol en un partido de cadetes en una jugada de ataque con un remate al poste y que debió ser saque de esquina.

El incidente ocurrió sobre el primer cuarto de hora en el partido de Segunda Andaluza cadete que disputaba el Fuengirola-Boliches y el Mortadelo en el estadio Santa Fe. El cuadro visitante se jugaba tres puntos importantes para su permanencia. El partido correspondía a la penúltima jornada liguera, y la derrota del Mortadelo le hizo descender a la Tercera Andaluza.

El conjunto fuengiroleño culminó una jugada de ataque con un remate en el poste, hubo un rebote en un defensa contrario y la árbitro concedió saque de esquina, como se comprueba en un vídeo del partido. A los pocos segundos, su asistente corre hacía ella y le indica que ha sido gol. La árbitro señala el centro del campo ante el asombro de todos, y se aprecia como los jugadores del Fuengirola-Boliches se van a una esquina a celebrar el tanto.

En ese momento, el Mortadelo pidió explicaciones al trío arbitral por una decisión que parecía surrealista. Según el acta, la colegiada decidió llamar a la policía y activar el protocolo de violencia verbal. Según recoge el documento, desde la grada se escucharon gritos diciendo: «¡Vete a tu casa!» o «¡Ladrones!». El partido estuvo parado durante algunos minutos hasta que llegaron la fuerzas de orden público, reanudándose y acabando con la victoria por 1-0 del Fuengirola-Boliches. Sorprendió la actitud, no tanto de los jugadores, sino del cuerpo técnico del Fuengirola-Boliches que no advirtió que el balón no había entrado, sino que había acabado en saque de esquina.

El Comité de la trencilla la citó para concertar una entrevista y que pudiera contar lo que pasó. La árbitro no se presentó a dicho acto y además presento su renuncia a seguir siendo colegiada. En dicho comunicado podemos leer: «Pido perdón al equipo afectado y a todos los que se hayan sentidos perjudicados por esa desafortunada acción».

Villalobos expresa su tristeza por los comentarios en las redes: «El video subido por el Mortadelo tiene miles de visualizaciones con continuos ataques a mi persona, que me han afectado sin que haya tenido apoyo de mis superiores». La colegiada lamenta también «que se designarán asistentes sin apenas experiencia» y de la «falta de árbitros que hay en la Subdelegación de la Costa del Sol y de la falta de formación de árbitros». Resalta también que la «decisión es irrevocable» y lamenta «la decisión de citarme como si fuese una citación judicial, sin una palabra amable sino diciéndome que podía incurrir en consecuencias». Concluye en dicho escrito, diciendo: «Entre todos me habéis conseguido quitarme la ilusión de algo que hasta hace poco me ilusionaba».