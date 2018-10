Julen Lopetegui quiso transmitir ayer una imagen de confianza y fortaleza, pese a que arrecian los rumores sobre su destitución y proliferan los nombres de posibles sustitutos como Santiago Solari, Antonio Conte, Laurent Blanc, Michael Laudrup, Guti o Roberto Martínez. «Afronto el día a día con la normalidad de siempre. Es lo único que está bajo nuestro control. Si lo que pretendéis es ver un entrenador hundido o abatido, no miréis hacia aquí, al contrario», subrayó el guizpucoano en una rueda de prensa en la que casi todas las preguntas aludieron a su futuro.

El vasco insistió en que sólo piensa en el partido de hoy y enfatizó que su espíritu está imbuido de los valores que le han enseñado en el Real Madrid, lo cual le ayuda a lidiar con una situación tremendamente delicada. «Lo que yo he aprendido en este club es a luchar. Es el ADN de este club y yo lo llevo grabado a fuego. Vamos a luchar por revertir una situación que no es la mejor, pero estamos a tiempo de revertirla», manifestó.

No entró al trapo cuando se le cuestionó si se veía sentándose el domingo en el banquillo del Camp Nou. «Estoy aquí vestido. No te puedo confirmar más que la actualidad. Si quieres me preguntas por lo que pasará dentro de un mes, pero estamos concentrados en el presente», se limitó a señalar el preparador, que aseguró que «el vestuario está fuerte» y recordó que sus futbolistas «son campeones» y eso «no es por casualidad». «Los momentos malos los superan con esa fortaleza y esa calidad que tienen», indicó el técnico, que reconoció la necesidad de ser «más efectivos» en el área del rival y «conceder menos» en la propia para frenar la sangría.