Antonio Banderas, protagonista en el anuncio de la convocatoria de la selección femenina que aterrizará en Málaga

La primera lista de Sonia Bermúdez como nueva seleccionadora nacional no ha dejado indiferente a nadie por varios motivos, entre ellos, por ejemplo, por la ... tan esperada vuelta de Jenni Hermoso, que llevaba desde octubre de 2024 sin vestir la elástica nacional, además de la vuelta de otra de las 'veteranas', Mapi León, que no compite con España desde 2022 tras renunciar el combinado nacional en forma de protesta por disconformidades con el entonces seleccionador, Jorge Vilda. Pero además, esta primera convocatoria ha sido especialmente destacada para el público malagueño.

En primer lugar porque se ha ofrecido el listado de jugadoras que, por primera vez bajo las órdenes de la nueva entrenadora nacional, regresará a Málaga el próximo viernes 24 (a las 20.00 horas) para disputar un partido de alto voltaje ante Suecia. Un duelo entre las vigentes números uno y tres del mundo en el que estará en juego nada menos que el pase a la final de la UEFA Nations League, título que defienden las españolas, que este verano, además, fueron subcampeonas de la Eurocopa de Suiza.

Pero no sólo eso, el encargado de poner el acento de nuestra tierra a esta convocatoria ha sido un malagueño de bandera, nunca mejor dicho. El laureado actor Antonio Banderas sorprendió al ser el encargado de anunciar la lista en las redes de la Real Federación Española de Fútbol.

𝗔ndalucía como lienzo.

𝗥ompiendo moldes.

𝗧alento: cada partido, una nueva obra.

𝗘spaña y su fútbol.



👨‍🎨 Sólo él podía reunir toda la genialidad que brillará en la semifinal de la #UWNL: 𝗗𝗢𝗡 @antoniobanderas.#JugarLucharYGanar pic.twitter.com/YyeCzlhMQm — Selección Española Femenina de Fútbol (@SEFutbolFem) October 17, 2025

No ha sido una convocatoria cualquiera. En su regreso a la capital de la Costa del Sol, la RFEF ha preparado un elaborado 'spot' guiado por un motivador 'speech' de Banderas que dice así: «Hay lugares donde el arte no se pinta, se respira. Málaga no sólo vio nacer a Picasso, aquí nació una forma de mirar el mundo, libre, valiente, inconformista. Picasso rompió moldes como hoy o hacen ellas. Cada trazo, un desafío; cada partido, una obra nueva. El lienzo ahora es el césped y el arte, el que ellas despliegan con el balón, porque como decía el maestro, la inspiración existe, pero tiene que encontrarte trabajando y estas jugadoras no sólo se inspiran, nos inspiran. España tiene una selección que juega con alma, con coraje y un talento que no se copia, se crea. Hoy, el arte y el fútbol se dan la mano, en casa, en Málaga».

Es la segunda vez que la selección española femenina escoge Málaga, y en concreto La Rosaleda, para la disputa de un partido oficial. En la primera, el combinado nacional hizo vibrar al público con una espectacular remontada por 5-3, precisamente ante Suecia, y además, el estadio malagueño logró establecer un nuevo récord de asistencia a un partido de la selección femenina, con 15.896 espectadores en directo. A día de hoy, sería imposible para el templo malaguista el establecer un nuevo récord, dado La Cartuja registró el actual en febrero de 2024, con un total de 32.657 espectadores en la final de la Nations League de España ante Francia.