El Antequera cesa a Abel Gómez
Es el segundo equipo malagueño de Primera RFEF que destituye a su entrenador en lo que va de campaña: hace dos semanas también lo hizo el Marbella
Málaga
Lunes, 24 de noviembre 2025, 14:39
La Primera RFEF no espera a nadie y la competición ya se ha 'comido' a dos de los tres entrenadores que empezaron la temporada al ... frente de los equipos malagueños de la categoría. Hace dos semanas el Marbella hizo oficial la destitución de Carlos de Lerma para darle el banquillo a David Movilla y este lunes ha sido el Antequera el que ha cesado a su técnico, Abel Gómez, tras caer ante el Real Murcia en El Maulí (0-2) y volver a los puestos de descenso.
Así, el Antequera buscará darle un giro de 180 grados a su situación buscando un nuevo entrenador, aunque aún no se ha confirmado quién será. El equipo cuenta con 13 puntos en 13 partidos y apenas había sumado tres de los últimos quince. Sólo ha conseguido ganar en dos ocasiones en lo que va de campaña.
Abel Gómez se ha convertido en el octavo entrenador del Grupo 2 en ser destituido, tras Javier Cabello (Eldense), Paco Jémez (Ibiza), Joseba Etxeberría (Real Murcia), Luis César Sampedro (Nástic), Jesús Galván (Sevilla Atlético), Carlos de Lerma (Marbella) y Rubén Torrecilla (Hércules). En sus lugares, respectivamente, llegaron Claudio Barragán, Miguel Álvarez, Adrián Colunga, Cristóbal Parralo, Luci Martín, David Movilla y Beto Company.
Curiosamente, el entrenador que llevó al Antequera a los 'play-off' de ascenso la pasada temporada, Javier Medina, es colista del grupo con el Betis Deportivo. Cosas de la competición. El único equipo malagueño que por el momento cumple con los objetivos (e incluso los supera) es el Juventud de Torremolinos de Antonio Calderón, que es octavo y está siendo capaz de sacar sus puntos pese a las dificultades que, por momentos, han atravesado.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión