Abel Gómez, como entrenador del Antequera. Antequera CF
Fútbol

El Antequera cesa a Abel Gómez

Es el segundo equipo malagueño de Primera RFEF que destituye a su entrenador en lo que va de campaña: hace dos semanas también lo hizo el Marbella

Nacho Carmona

Nacho Carmona

Málaga

Lunes, 24 de noviembre 2025, 14:39

Comenta

La Primera RFEF no espera a nadie y la competición ya se ha 'comido' a dos de los tres entrenadores que empezaron la temporada al ... frente de los equipos malagueños de la categoría. Hace dos semanas el Marbella hizo oficial la destitución de Carlos de Lerma para darle el banquillo a David Movilla y este lunes ha sido el Antequera el que ha cesado a su técnico, Abel Gómez, tras caer ante el Real Murcia en El Maulí (0-2) y volver a los puestos de descenso.

