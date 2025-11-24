El Antequera cesa a Abel Gómez

La Primera RFEF no espera a nadie y la competición ya se ha 'comido' a dos de los tres entrenadores que empezaron la temporada al ... frente de los equipos malagueños de la categoría. Hace dos semanas el Marbella hizo oficial la destitución de Carlos de Lerma para darle el banquillo a David Movilla y este lunes ha sido el Antequera el que ha cesado a su técnico, Abel Gómez, tras caer ante el Real Murcia en El Maulí (0-2) y volver a los puestos de descenso.

Así, el Antequera buscará darle un giro de 180 grados a su situación buscando un nuevo entrenador, aunque aún no se ha confirmado quién será. El equipo cuenta con 13 puntos en 13 partidos y apenas había sumado tres de los últimos quince. Sólo ha conseguido ganar en dos ocasiones en lo que va de campaña.

Abel Gómez se ha convertido en el octavo entrenador del Grupo 2 en ser destituido, tras Javier Cabello (Eldense), Paco Jémez (Ibiza), Joseba Etxeberría (Real Murcia), Luis César Sampedro (Nástic), Jesús Galván (Sevilla Atlético), Carlos de Lerma (Marbella) y Rubén Torrecilla (Hércules). En sus lugares, respectivamente, llegaron Claudio Barragán, Miguel Álvarez, Adrián Colunga, Cristóbal Parralo, Luci Martín, David Movilla y Beto Company.

Curiosamente, el entrenador que llevó al Antequera a los 'play-off' de ascenso la pasada temporada, Javier Medina, es colista del grupo con el Betis Deportivo. Cosas de la competición. El único equipo malagueño que por el momento cumple con los objetivos (e incluso los supera) es el Juventud de Torremolinos de Antonio Calderón, que es octavo y está siendo capaz de sacar sus puntos pese a las dificultades que, por momentos, han atravesado.