La Rosaleda se rinde ante la ganadora del Balón de Oro, Aitana Bonmatí

Atesora 25 títulos tanto a nivel nacional como internacional, de la mano de su club, el FC Barcelona y también junto a la selección española. ... Lo ha ganado absolutamente todo: Ligas, Copas, Supercopas, Champions, Europeos en categorías inferiores, la Liga de Naciones y hasta el Mundial, además de otras distinciones individuales como el premio The Best FIFA, mejor jugadora de la Champions y de la Liga de Naciones, Premio Laureus… Y todo ello con 27 años y aún varias temporadas por delante en el máximo nivel. Sin embargo, hay un premio que la hace única en el mundo, histórica, y que este viernes, ha querido acercar al público malagueño en La Rosaleda.

Su nombre es Aitana Bonmatí, dos palabras que han quedado grabadas en la historia del fútbol mundial al ser la primera jugadora de todos los tiempos en recibir tres Balones de Oro, y además, de manera consecutiva (2023, 2024 y 2025). Un hito con el que supera los dos Balones de su compañera del Barça Alexia Putellas, que recibió los dos anteriores. Su entrega, su habilidad con el balón, astucia y lectura de juego la han llevado a convertirse en todo un ídolo de masas. Y no es para menos.

El último Balón que la volvió a reconocer como la mejor jugadora del mundo, lo recibió el pasado 22 de septiembre y este viernes, llenó de luz el estadio de La Rosaleda. La centrocampista catalana quiso brindar su preciado tercer trofeo al público de una Rosaleda casi al completo, que se volcó de lleno con ella, ovacionándola emocionada, antes del inicio del duelo entre España y Suecia correspondiente a la ida de la semifinal de la Liga de Nationes en la que las de Sonia Bermúdez aspiran a revalidar el título.

Además, no fue la única sorpresa en La Rosaleda. En los instantes previos al inicio del partido, poco después de que la selección comenzase a calentar, una de las jóvenes perlas de la cantera nacional, la jugadora del Barcelona Vicky López, también brindó a la afición malagueña el histórico Trofeo Kopa ganado este año que la reconoce como la mejor futbolista menor de 21 años del mundo.