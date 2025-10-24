Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

MIGUE FERNÁNDEZ
La Rosaleda se rinde ante la ganadora del Balón de Oro, Aitana Bonmatí

La centrocampista catalana brindó su histórico tercer trofeo consecutivo a la afición malagueña antes del inicio del España-Suecia de la Liga de Naciones

Marina Rivas

Marina Rivas

Viernes, 24 de octubre 2025, 20:24

Comenta

Atesora 25 títulos tanto a nivel nacional como internacional, de la mano de su club, el FC Barcelona y también junto a la selección española. ... Lo ha ganado absolutamente todo: Ligas, Copas, Supercopas, Champions, Europeos en categorías inferiores, la Liga de Naciones y hasta el Mundial, además de otras distinciones individuales como el premio The Best FIFA, mejor jugadora de la Champions y de la Liga de Naciones, Premio Laureus… Y todo ello con 27 años y aún varias temporadas por delante en el máximo nivel. Sin embargo, hay un premio que la hace única en el mundo, histórica, y que este viernes, ha querido acercar al público malagueño en La Rosaleda.

