Los abogados de Cristiano admiten el pago de 375.000 dólares a la mujer que le acusó de violación El futbolista portugués siempre ha defendido que el encuentro entre ambos, que tuvo lugar en junio de 2009, fue consensuado R.C. Wsahington Martes, 20 agosto 2019, 20:13

Los abogados del futbolista de Cristiano Ronaldo, ahora en la Juventus de Turín, han admitido que pagaron 375.000 dólares (unos 337.665 euros) a la mujer que le acusó de haberla violado en 2009 «para mantener la confidencialidad» del caso, informó la cadena de televisión CNN. El documento judicial revelado por CNN señala que Ronaldo reconoció haberle pagado 375.000 dólares a Kathryn Mayorga dentro de un acuerdo de conciliación y confidencialidad, después de que la mujer le acusara de haberla sodomizado en 2009 en una habitación de hotel de Las Vegas.

El futbolista portugués, por su parte, ha defendido que el encuentro entre ambos, que tuvo lugar en junio de 2009, fue consensuado. Hay que recordar que Mayorga presentó en 2018 en un tribunal del estado de Nevada una demanda para invalidar dicho pacto, al argumentar que el equipo legal de Cristiano aprovechó su «frágil estado emocional» para obligarla a firmarlo.

No obstante, los letrados del futbolista consideraron que el acuerdo de confidencialidad entre ambos frena los últimos reclamos de Mayorga, que incluyen alegaciones de intentos de extorsión por parte de Ronaldo, y aseguraron que la mujer no presentó pruebas suficientes para demostrar que careciera de la capacidad mental para aceptar los términos del pacto.

Después de la reclamación judicial presentada por la mujer, la Policía de Las Vegas anunció que había reabierto la investigación sobre la presunta violación, aunque no se han presentado cargos penales contra el futbolista. Hay que recordar que en julio de este año, la fiscalía del condado de Clark, que abarca Las Vegas, anunció que no presentarían cargos penales contra el futbolista, al asegurar que «el caso no podía probarse más allá de una duda razonable» al no existir suficientes pruebas para imputar al portugués. «Basado en la revisión de la información presentada, los alegatos de abuso sexual contra Cristiano Ronaldo no pueden ser probados más allá de toda duda razonable», indicó un comunicado.

Kathryn Mayorga, hoy con 35 años, aseguró que el cinco veces ganador del Balón de Oro la violó el 13 de junio de 2009 en su habitación de hotel en Las Vegas, pese a que había rechazado sus avances y se protegía el sexo con las manos. Cristiano Ronaldo siempre negó estas acusaciones. La fiscalía tomó la decisión basada en la información suministrada por la policía de Las Vegas, que llegó a solicitar a las autoridades italianas una muestra de ADN del jugador. No está claro si llegó a darla. En todo caso, la fiscalía aseguró que en los 10 años desde la supuesta agresión hasta ahora, la evidencia crucial se perdió.

La mujer, identificada en el comunicado como 'V', no identificó al jugador como su agresor en el momento de llamar a la policía, con lo que los detectives «no pudieron seguir los protocolos de investigación para casos de abuso sexual. Sin conocer la identificación del atacante o la ubicación del ataque, los detectives no pudieron buscar e incautar evidencia forense vital», señaló el texto. «Evidencia en vídeo, que mostraba la interacción entre la víctima y el perpetrador antes y después del supuesto crimen también se perdió. La investigación criminal entonces se cerró», señaló en un relato de los hechos.

«La verdad siempre sale»

La fiscalía destacó el acuerdo civil al que la víctima llegó en 2010 con Cristiano Ronaldo, a quien identificó ocho años después como su agresor. «La policía investigó sus alegatos» y presentó un informe el 8 de julio, que llevó a la decisión de no presentar cargos en su contra. En octubre pasado, el jugador aseguró que era un «ejemplo» dentro y fuera del terreno de juego. «Sé que soy un ejemplo, cien por cien. Sobre el terreno de juego y fuera de él», declaró el 22 de octubre, cuando aseguró que sus abogados estaban «confiados» en el resultado de este caso. «La verdad siempre sale adelante», indicó.

Con todo, días después, admitió que tamaña acusación le afectaba a él y a su familia. «Tengo una pareja, cuatro niños, una madre que envejece, hermanas, un hermano, una familia muy cercana. Sin hablar de mi reputación, que es la de alguien ejemplar», dijo 'CR7'. «Imagine lo que puede representar que alguien diga que usted es un violador», añadió. «Sé quién soy y lo que he hecho», proclamó. El pasado 22 de enero fue condenado por la justicia española por cometer fraude fiscal mientras jugaba en el Real Madrid. El jugador recibió una pena de 24 meses de prisión, que fue sustituida por una multa de 365.000 euros.