Sonia Bermúdez, manteada por sus jugadoras tras la consecución de la Liga de Naciones. Reuters
Liga de Naciones | Final

Sonia Bermúdez: «Es un día para disfrutar, también las que estuvieron antes»

«Allí no fuimos la España que queríamos ser pero sabíamos que aquí tendríamos el apoyo de la gente, que ha sido muy importante», valoró la entrenadora madrileña

José Manuel Andrés

José Manuel Andrés

Madrid

Martes, 2 de diciembre 2025, 22:28

Comenta

Solo cuatro partidos ha necesitado Sonia Bermúdez para levantar su primer trofeo como seleccionadora española, una segunda Liga de Naciones consecutiva que marca un ... inicio perfecto para una etapa ilusionante. «Es un día muy bonito, para disfrutar, tanto ellas como las que estuvieron antes. Allí no fuimos la España que queríamos ser pero sabíamos que aquí tendríamos el apoyo de la gente, que ha sido muy importante. Lo han conseguido ellas, han movilizado a tantas personas para ver cómo juegan», valoró en primer lugar.

