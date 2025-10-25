Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Salma Paralluelo dolorida en el duelo ante Suecia. Afp
Liga de Naciones | Semifinales

Salma Paralluelo sufre una lesión en el ligamento medial de su rodilla izquierda

La delantera del Barcelona tuvo que retirarse del España-Suecia y estará al menos un mes fuera de los terrenos de juego

Cristián Ramón Cobos

Madrid

Sábado, 25 de octubre 2025, 17:04

Comenta

No todo fueron buenas noticias en el estreno de la era Sonia Bermúdez. La selección española femenina se impuso este viernes con una goleada ... por 4-0 ante Suecia en la ida de las semifinales de la Liga de Naciones. Sin emabrgo, Salma Paralluelo protagonizó la nota negativa del partido cuando tuvo que salir del terreno de juego entre lágrimas en el minuto 28. La futbolista del Barcelona sufrió una dura entrada de Amanda Ilestedt que le obligó a abandonar el césped entre lágrimas.

