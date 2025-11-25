Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Ignacio Galán, presidente de Iberdrola, ha visitado a la selección española en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. R.C.

Iberdrola renueva su impulso al fútbol femenino hasta 2030

En más de una década de apuesta por el deporte practicado por mujeres, la empresa apoya ya a más de 800.000 deportistas de 35 federaciones nacionales y da nombre a más de 100 competiciones

C. P. S.

Martes, 25 de noviembre 2025, 19:51

La selección española femenina se prepara en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas para una final histórica de la Liga de Naciones 2025 frente ... a Alemania. Y este martes recibió una noticia que refuerza su camino: Iberdrola mantendrá su apoyo al fútbol femenino hasta 2030. El anuncio llegó durante la visita del presidente de la compañía, Ignacio Galán, a la concentración del equipo, en un acto en el que también estuvo presente el presidente de la Federación Española de Fútbol, Rafael Louzán.

