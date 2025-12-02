Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El Metropolitano, con el público animando a la selección española. FEF
Liga de Naciones | Final

Día histórico de la selección femenina con récord en el Metropolitano

55.843 espectadores no quisieron perderse la final de la Liga de Naciones y superaron la anterior marca de un partido de La Roja

Javier Varela

Javier Varela

Martes, 2 de diciembre 2025, 19:39



El Estadio Metropolitano vivió una tarde-noche histórica. La vuelta de la final de la Nations League femenina entre España y Alemania despertó una expectación ... enorme y, con más de 55.843 espectadores en las gradas se convirtió en el partido de la selección femenina con más aforo jamás registrado. la cifra superó ampliamente los 32.657 espectadores que habían llenado La Cartuja en la última final de la Liga de Naciones que cayó del lado español.

