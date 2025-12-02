Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Irene Paredes, rodeada por sus compañeras, levanta el trofeo de la Liga de Naciones.

Ver 13 fotos
Irene Paredes, rodeada por sus compañeras, levanta el trofeo de la Liga de Naciones. Javier Soriano / AFP
Liga de Naciones | Final

España regresa al olimpo y declara el estado de felicidad

Triunfo incontestable en un Metropolitano abarrotado de un equipo desatado en el tramo final para retener el título de la Liga de Naciones

José Manuel Andrés

José Manuel Andrés

Madrid

Martes, 2 de diciembre 2025, 20:36

España está de nuevo en el olimpo del fútbol femenino. Después de la amarga derrota frente a Inglaterra en la final de la Eurocopa, desde ... el punto de penalti, la campeona del mundo demostró que aquello fue un accidente y que tiene argumentos de sobra para extender su dominio a lo largo de los próximos años. Reafirmo su hegemonía con una auténtica exhibición ante Alemania, capaz de desarbolar en media hora final portentosa a un rival muy serio para retener la corona de la Liga de Naciones y declarar el estado de felicidad ante los más de 55.000 espectadores que convirtieron el Metropolitano en una fiesta.

