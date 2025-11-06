Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El vicepresidente y diputado de Deportes, Juan Rosas, la responsable federativa de las Escuelas Municipales de Fútbol, Lucía Torres, y el delegado provincial de la Federación Andaluza de Baloncesto, Ricardo Bandrés. SUR

Cerca de 4.000 escolares de toda la provincia participarán en las Ligas Educativas de Fútbol y Baloncesto de la Diputación de Málaga

Se celebran de noviembre a mayo para dar a los alumnos de las escuelas deportivas municipales de la provincia la oportunidad de seguir practicando deporte los fines de semana y entrar en contacto con la competición

SUR

Málaga

Jueves, 6 de noviembre 2025, 14:03

Comenta

Cerca de 4.000 escolares de toda la provincia participarán en la temporada 25-26 de las Ligas Educativas de Fútbol y Baloncesto de la ... Diputación de Málaga, que arrancan este mes de noviembre y se celebran hasta mayo del próximo año. Así lo dio a conocer el vicepresidente y diputado de Deportes, Juan Rosas, junto al delegado provincial de la Federación Andaluza de Baloncesto, Ricardo Bandrés, y la responsable federativa de las Escuelas Municipales de Fútbol, Lucía Torres.

