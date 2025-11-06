Cerca de 4.000 escolares de toda la provincia participarán en las Ligas Educativas de Fútbol y Baloncesto de la Diputación de Málaga

Cerca de 4.000 escolares de toda la provincia participarán en la temporada 25-26 de las Ligas Educativas de Fútbol y Baloncesto de la ... Diputación de Málaga, que arrancan este mes de noviembre y se celebran hasta mayo del próximo año. Así lo dio a conocer el vicepresidente y diputado de Deportes, Juan Rosas, junto al delegado provincial de la Federación Andaluza de Baloncesto, Ricardo Bandrés, y la responsable federativa de las Escuelas Municipales de Fútbol, Lucía Torres.

En estas ligas participan los alumnos de las Escuelas Municipales de Fútbol y Baloncesto de la provincia, que también cuentan con el apoyo de la Diputación, según comentó Juan Rosas, que también quiso destacar «la labor de las escuelas municipales dentro de la educación de los niños y niñas es fundamental porque les proporciona su primera experiencia deportiva y les inculca hábitos saludables».

En estas escuelas entrenan los escolares de lunes a viernes, y los fines de semana tienen la posibilidad de seguir practicando deporte y entrar en contacto con la competición de una forma divertida gracias a las Ligas Educativas de la Diputación.

«Se compite en condiciones especiales para que los niños, sean mejores o peores a nivel deportivo, sean felices practicando deporte», explicó el diputado. Así, por ejemplo, se ha reducido el número de jugadores para que más equipos puedan participar en la liga, y también se permite que algunos equipos incorporen un jugador más para igualar el nivel con el equipo rival.

En la Liga Educativa de Fútbol participan este año 3.000 escolares de las categorías prebenjamín, benjamín, alevín e infantil. En total, son 207 equipos y 59 municipios que se dividirán en ocho grupos para disputar una liga a doble vuelta de 14 jornadas entre noviembre y abril de 2026, y la fase final y la Copa Diputación se jugarán en mayo. Esta temporada, como novedad, se jugará en fines de semana alternos en lugar de una vez al mes atendiendo a la demanda de las escuelas. Además, coincidiendo con las vacaciones escolares, la Diputación organiza el Torneo Solidario de Navidad y los torneos de Semana Blanca y Semana Santa.

Liga educativa de baloncesto

En la Liga Educativa de Baloncesto participan un millar de escolares de categorías prebenjamín, benjamín, alevín, infantil y, por demanda de las escuelas, también se incluye la categoría cadete. Este año participan 69 equipos de 26 municipios que se dividirán en tres grupos coincidiendo con las comarcas Antequera, Axarquía y Costa del Sol Occidental.

Se jugarán trece jornadas que arrancan ya este fin de semana, y la fase final se celebrará en mayo de 2026. Al calendario se suman, además, el Torneo Solidario de Navidad y el Torneo de Semana Blanca. Ambas ligas se clausurarán con una gala de entrega de premios en el Auditorio Edgar Neville.