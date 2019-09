Ejim muestra sus facultades en el debut de Canadá El nuevo jugador del Unicaja, que ayer fue padre por segunda vez, dejó buenas sensaciones pese a la derrota de su selección ante Australia E. MIRANDA MÁLAGA. Lunes, 2 septiembre 2019, 07:26

El Unicaja buscó con el fichaje de Melvin Ejim la incorporación de un hombre de equipo, que quizás no sea resolutivo ni tenga un perfil de estrella, pero que sí puede ser fundamental con su trabajo en beneficio del colectivo. Ejim debutó ayer con Canadá en el Mundial de baloncesto que se disputa en China y lo hizo con derrota ante Australia, uno de los combinados más potentes del Mundial (92-108).

El jugador del Unicaja dejó buenas sensaciones en pista, pese a no estar acertado en el tiro exterior. Aportó 9 puntos y 7 rebotes para 11 de valoración en casi 29 minutos en pista. Fue el que más jugó en su selección solo por detrás de Kevin Pangos, señal de que será un jugador importante en la rotación de Nick Nurse. Fue el alero titular de Canadá, con Wiltjer de '4', y mostró su enorme predisposición para ir al rebote y sus buenas capacidades defensivas. Se emparejó muchos minutos con Joe Ingles, uno de los jugadores más peligrosos de Australia e incluso se le vio defendiendo sin desentonar a jugadores más pequeños como a Dellavedova, otro de los NBA que lideran la selección australiana.

Aunque no es uno de los baluartes ofensivos de Canadá, no renunció a mirar al aro y en el primer cuarto ya había anotado 5 puntos. Desde lejos no estuvo acertado, ya que solo anotó 1 de los 7 triples que intentó (el único que anotó fue en carrera, llegando como hombre atrasado). Mañana Canadá se mide a Lituania en un partido clave para que la selección de Ejim siga adelante. El debut del canadiense en China también estuvo acompañado de una buena noticia fuera de la cancha, ya que su mujer Samantha dio a luz al segundo hijo de la pareja, algo que el jugador del Unicaja tuvo que vivir desde la distancia.

El otro jugador del conjunto malagueño que debutó ayer fue Axel Toupane, aunque con mucho menos protagonismo. Disputó 3 minutos y 51 segundos (no anotó) en la victoria de Francia ante Alemania por 78-74.