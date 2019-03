La tercera mudanza de la Media Maratón de Málaga

Recorrido de la Media Maratón de Málaga 2019

Paseo Central del Parque – Avda. Cánovas del Castillo – P.M. Ruiz Picasso (IDA) – P.M. Ruiz Picasso (VUELTA) – Avda. Cánovas del Castillo – Paseo de los Curas – Plaza de la Marina - Avda. Manuel Agustín Heredia – P.M. Antonio Machado – C/ Pacífico – Avda. Moliére – Camino de la Térmica – C/Pilar Miro – C/ La Unión Mercantil – C/ Villanueva de Algaidas – C/Villanueva de Tapia – Avda. Moliére – Camino del Pato – Avda. de los Guindos – C/ Luis Barahona Soto – C/Sor Teresa Prat - C/Federico Orellana – Avda. Juan XXIII – Avda. Ortega y Gasset – Cruz del Humilladero – C/conde del Guadalhorce – Avda. Aurora – Puente de las Américas – C/ Hilera – Puente de la Esperanza – Pasillo Santa Isabel – Avda. Rosaleda – C/Cruz del Molinillo – C/Ollerías – C/Carretería – C/Álamos – Plaza de la Merced – C/Alcazabilla – C/Cister – C/Molina Lario – C/Póstigo de Abades- Cortina del Muelle – Avda. Cervantes – Paseo Central del Parque.