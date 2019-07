Las hermanas Hulland dan el salto Jasmine, con la medalla del Campeonato de España y Lily, con la de Inglaterra, en la pista de Ronda. / SUR Lily y Jasmine son malagueñas, aunque de nacionalidad británica, y compiten con el Club Nerja Atletismo MARINA RIVAS Jueves, 4 julio 2019, 00:12

En su casa hablan inglés, aunque no pueden ocultar su particular deje de la zona. A pesar de sus hombres, Lily y Jasmine Hulland, son malagueñas. «Nacimos aquí y hemos vivido toda la vida aquí, así que sí que podemos decir que lo somos», asegura Lily, la mayor, aunque por sólo quince meses. La historia de sus inicios en España comienza con sus padres, naturales de Manchester y asiduos turistas en la Costa del Sol, que decidieron continuar con su vida en Marbella, donde nacieron sus dos hijas. Años después, buscando un cambio de casa, la madre y las dos jóvenes se trasladaron a Ronda, donde continúan actualmente. Mientras que la cabeza de familia sigue moviéndose a diario por toda la provincia con su propia empresa de decoración y mobiliario de hogar, Lily y Jasmine estudian y se entrenan en la pista de atletismo de la localidad rondeña, a las órdenes del técnico local Francisco Montesinos.

Aunque mantienen sus habituales piques entre hermanas, son uña y carne y la mayor parte del tiempo lo pasan juntas, ya sea en casa o en el foso de la pista, ya que comparten modalidad: el triple salto. Lily tiene 17 años (este septiembre los 18) y compite como sub-20;Jasmine, de 16 (a finales de año hace 17), está en categoría sub-18. A pesar de que ambas empezaron muy pronto a correr, realmente su verdadero despegue ha sido en los saltos. «Comenzamos haciendo cross (carreras de campo a través) y ya más tarde probamos con el triple salto. En mi caso, nunca antes había hecho otro deporte antes, porque se me dan fatal», bromea la mayor. A lo que la pequeña explica: «Yo igual, me metí en atletismo un poco más tarde, viendo que a mi hermana le gustaba mucho y también corrí cross; eso sí, antes hice natación y gimnasia rítmica, pero me decanté por esto».

Una opción interesante

Una grata opción viendo su progresión. La primera vez que Lily compitió en triple salto fue hace sólo tres años (en 2016) y Jasmine hace dos (en 2017) y, a día de hoy, la primera posee el récord de Andalucía sub-18 y sub-20 (lo hizo siendo sub-18), fue 12ª del Europeo sub-18 (el pasado año), campeona de Gran Bretaña sub-20, lidera el 'ranking' sub-20 tanto en España como en Inglaterra, su marca (13,16 metros) es la sexta mejor de la Europa del año (a falta de actualizar el 'ranking') y posee la mínima para la próxima cita continental sub-20 de este mes. Por su parte, su hermana menor sigue sus pasos, aunque con ese año menos de competición a sus espaldas. Jasmine cierra el 'top-10' nacional sub-20 con una marca de 12,18 metros, fue campeona de Andalucía absoluta bajo techo y es tercera de España sub-18. Logros malagueños por partida doble, ya que ambas compiten con el Cueva de Nerja-UMA. Como todo gran atleta, sueñan con un futuro internacional: un Mundial o unos Juegos Olímpicos.

Eso sí, a la hora de ser internacionales, lo son con la equipación británica dado que ambas mantienen esta nacionalidad. En el caso de Lily, incluso, al pasar a categoría sub-20 ya ni siquiera puede competir por las medallas de los campeonatos de Andalucía o España, debe hacerlo en Inglaterra. Por ello, hace dos fines de semana, mientras que Jasmine se colgaba el bronce del Campeonato de España sub-18, su hermana mayor conseguía el oro sub-20 a 2.400 kilómetros de distancia. «He pensado en pedir la nacionalidad española, pero los trámites son muy lentos y perdería la oportunidad de competir a nivel internacional en ese tiempo, además, al haber competido ya con Inglaterra, habría que esperar dos años para cambiar de selección», explica Lily.

Ella, además, el próximo curso comenzará la Universidad y lo hará en la elegida como la mejor del año en Inglaterra por 'The Times', la Loughborough University, donde estudiará Arte y Diseño tras cursar el Bachillerato de Arte y sacar un 12,2 sobre 14 en selectividad. Mientras, Jasmine, que estudia la rama de ciencias y es amante de la astrofísica, el año que viene comenzará segundo de bachillerato buscando graduarse más tarde en Física. A pesar de los exigentes estudios, ambas quieren seguir luchando para labrarse un futuro dentro del panorama internacional del atletismo.