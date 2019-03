Cristóbal Ortigosa, el atleta de Villanueva del Rosario que ha recorrido media Europa de maratón en maratón El ganador masculino de la Media Maratón de Málaga 2019 se estrena en el primer puesto del podio de la prueba, al igual que la ganadora femenina, Janine Lima ENRIQUE MIRANDA Málaga Domingo, 24 marzo 2019, 15:55

Cristóbal Ortigosa es un nombre ya muy conocido en el mundillo del atletismo malagueño. Salvo que esté compitiendo fuera, no se pierde las citas importantes del calendario local, como la Carrera Urbana, la MiniMaratón de la Peña El Bastón y por supuesto el Maratón y la Media Maratón. Este corredor de Villanueva del Rosario, de 30 años y que jugó al fútbol antes de dedicarse a correr, ganó este domingo por primera vez la Media Maratón Teatro Soho CaixaBank Ciudad de Málaga, una carrera que había corrido ya en muchas ocasiones (el año pasado fue segundo).

Vuelve a haber un malagueño en lo más alto del podio masculino, después de que El Mouaziz haya copado las victorias en los últimos años, salvo la del año pasado, que la ganó Mounir Elouardi. El último ganador de la provincia fue el sampedreño Javier Díaz Carretero, en la edición de 2010. Curiosamente con una marca muy similar a la que ha hecho este año Ortigosa (1h.04:45 hizo Carretero, por 1h.05:24 de Ortigosa). «Carretero me deseó suerte hace poco en un mensaje y me dijo que esperaba ver a otro ganador malagueño. Estuve cuatro años entrenando con él, siempre ha sido un referente desde que empecé a correr, porque es un atleta muy regular, centrado, con mucha cabeza», decía Ortigosa en línea de meta. El atleta del Cueva de Nerja-UMA hizo su mejor marca para vencer a El Mouaziz, compañero de equipo y gran favorito de la prueba. «El Mouaziz me ha ganado un montón de veces, este año ya le estaba apretando un poco más. He entrenado y luchado mucho, parece que este año están saliendo las cosas. El año pasado hice un montón de maratones, después me fui a entrenar con Antonio Serrano, que entrena a Chema Martínez, a Javi Guerra o a Oumaiz en Madrid. Después desde mi pueblo he seguido trabajando y el cambio se ha notado. Ortigosa ahora trata de administrar mejor su presencia en maratones y medias maratones, después de que en los últimos años haya disputado maratones por toda Europa (solo en 2017 completó 15, con 11 podios). El malagueño trabaja en un colegio de monitor por las tardes y sigue preparándose para las oposiciones de Magisterio ya tiene en mente participar en alguna de las grandes maratones que hay en Europa.

Lima, en el centro, junto a Doherti y Ballesteros

Al igual que Ortigosa, la ganadora femenina Janine Lima también logró este domingo su primer triunfo en la Media Maratón Teatro Soho CaixaBank Ciudad de Málaga, aunque esta atleta del Atletismo Málaga ya ha ganado este año en la Minimaratón de la Peña El Bastón o el Trail Pilares de Montecorto. «Me he sentido muy bien, aunque en un principio es complicado en una carrera con tanta gente. Ha sido una sorpresa para mí ganar, no me lo esperaba, la verdad, aunque estoy haciendo una buena temporada», aseguraba la corredora. «Hemos estado Mónica Ballesteros y yo casi todo el rato juntas, hemos llevado bien la carrera», comenta. Lima tiene 36 años, es de Ecuador aunque vive en Marbella. Solo lleva un par de años compitiendo en serio y ya está obteniendo buenos resultados. «Llevo dos años en el club Atletismo Málaga. Ahí fue cuando empecé a competir un poco más fuerte, en serio, pero corriendo llevo apenas cinco años», aseguró la corredora, que hizo un tiempo de 1h.21:50.