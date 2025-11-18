Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La carrera, en su pasada edición. SUR

Más de 2.000 corredores participarán en la Media Maratón Holiday World Benalmádena

La prueba, que celebra su décima edición este domingo, es ya una referencia en el calendario atlético de la provincia de Málaga

Nacho Carmona

Nacho Carmona

Málaga

Martes, 18 de noviembre 2025, 23:50

Comenta

La Media Maratón Holiday World Benalmádena, organizada conjuntamente entre la empresa hotelera y el Ayuntamiento de la localidad, celebra esta año su décima edición, que ... contará con más de 2.000 corredores. La jornada, como desde su creación, será deportiva, festiva y solidaria a partes iguales. Todos los beneficios serán donados a la Fundación CESMA-Proyecto Hombre Málaga, que conmemora este año su cuadragésimo aniversario.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Alerta sanitaria por listeria: retiran nuevos lotes de chóped, pavo y mortadela vendidos en Andalucía
  2. 2 Novedades en el Domingo de Ramos en Málaga: cambia el orden de cuatro cofradías
  3. 3 Corte total del acceso a Málaga desde la A-357 por las pruebas de carga del nuevo carril bus-VAO
  4. 4 El educador detenido en Málaga por supuestas agresiones sexuales a tres menores fue despedido del centro de acogida
  5. 5

    El Málaga, decidido a despedir este martes a Sergio Pellicer
  6. 6

    Los quesos de cabra malagueña que han triunfado en los World Cheese Awards (y dónde comprarlos)
  7. 7 Tiroteo con tres heridos de una familia rival en Palma-Palmilla: el Supremo ratifica la pena de 27 años
  8. 8

    Frenazo del mercado de vivienda de segunda mano en Málaga
  9. 9 Pinchos antipalomas: Lo que debes saber si quieres instalarlos y vives en un bloque de vecinos
  10. 10 Detenidos el presidente y el vicepresidente de la Diputación de Almería por presuntos contratos irregulares

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Más de 2.000 corredores participarán en la Media Maratón Holiday World Benalmádena

Más de 2.000 corredores participarán en la Media Maratón Holiday World Benalmádena