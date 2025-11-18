Más de 2.000 corredores participarán en la Media Maratón Holiday World Benalmádena

La Media Maratón Holiday World Benalmádena, organizada conjuntamente entre la empresa hotelera y el Ayuntamiento de la localidad, celebra esta año su décima edición, que ... contará con más de 2.000 corredores. La jornada, como desde su creación, será deportiva, festiva y solidaria a partes iguales. Todos los beneficios serán donados a la Fundación CESMA-Proyecto Hombre Málaga, que conmemora este año su cuadragésimo aniversario.

La prueba, que se celebrará el domingo, ofrece tres modalidades de carrera: de 5, de 10 y de 21 kilómetros, con salida y meta en la mítica rotonda de los Elefantes. El recorrido discurrirá por el litoral benalmadense y contará con más de 15 puntos de animación, donde asociaciones y empresas locales llenarán de música y energía las calles. Los ganadores masculino y femenino absolutos de la prueba reina, la de 21 kilómetros, obtendrán premios en metálico: los ganadores se llevarán 400 euros, los segundos se embolsarán 250 euros y los terceros, 100.

El concejal de Deportes de la localidad, Alejandro Carretero, se mostró orgulloso del peso que la prueba ha adquirido con los años en el calendario provincial: «La Media Maratón Holiday World se ha convertido en un referente del calendario deportivo provincial. Benalmádena se vuelca con los corredores y celebra, a través del deporte, valores de esfuerzo, convivencia y solidaridad». En la misma línea se manifestó la directora general de la hotelera, Mari Francis Peñarroya, que destacó «la satisfacción de cumplir diez años promoviendo el deporte y el estilo de vida saludable, al mismo tiempo que apoyamos una causa tan importante para nuestra comunidad».