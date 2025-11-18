Más de 2.000 corredores participarán en la Media Maratón Holiday World Benalmádena
La prueba, que celebra su décima edición este domingo, es ya una referencia en el calendario atlético de la provincia de Málaga
Málaga
Martes, 18 de noviembre 2025, 23:50
La Media Maratón Holiday World Benalmádena, organizada conjuntamente entre la empresa hotelera y el Ayuntamiento de la localidad, celebra esta año su décima edición, que ... contará con más de 2.000 corredores. La jornada, como desde su creación, será deportiva, festiva y solidaria a partes iguales. Todos los beneficios serán donados a la Fundación CESMA-Proyecto Hombre Málaga, que conmemora este año su cuadragésimo aniversario.
La prueba, que se celebrará el domingo, ofrece tres modalidades de carrera: de 5, de 10 y de 21 kilómetros, con salida y meta en la mítica rotonda de los Elefantes. El recorrido discurrirá por el litoral benalmadense y contará con más de 15 puntos de animación, donde asociaciones y empresas locales llenarán de música y energía las calles. Los ganadores masculino y femenino absolutos de la prueba reina, la de 21 kilómetros, obtendrán premios en metálico: los ganadores se llevarán 400 euros, los segundos se embolsarán 250 euros y los terceros, 100.
El concejal de Deportes de la localidad, Alejandro Carretero, se mostró orgulloso del peso que la prueba ha adquirido con los años en el calendario provincial: «La Media Maratón Holiday World se ha convertido en un referente del calendario deportivo provincial. Benalmádena se vuelca con los corredores y celebra, a través del deporte, valores de esfuerzo, convivencia y solidaridad». En la misma línea se manifestó la directora general de la hotelera, Mari Francis Peñarroya, que destacó «la satisfacción de cumplir diez años promoviendo el deporte y el estilo de vida saludable, al mismo tiempo que apoyamos una causa tan importante para nuestra comunidad».
