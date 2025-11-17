Desafío Balcón de la Axarquía: una carrera de 11,8 km. para descubrir la belleza de Comares

Por sus impresionantes vistas al mar Mediterráneo y al Parque Natural Sierras Tejeda, Almijara y Alhama, a Comares también se le conoce como el Balcón ... de la Axarquía. Una bien merecida distinción que ahora pasa también a bautizar una prueba deportiva: la localidad acogerá el próximo domingo 30 de noviembre Desafío Balcón de la Axarquía. Una impresionante carrera de montaña con un recorrido de 11,8 kilómetros y un desnivel de 690 metros, y una oportunidad única para conocer de primera mano la riqueza del patrimonio natural, histórico y cultural de Comares.

La prueba está organizada por el Ayuntamiento de Comares, en colaboración con la Federación Andaluza de Deportes de Montaña, Escalada y Senderismo. El alcalde de Comares, Miguel Ruiz, detalló que 'Desafío Balcón de la Axarquía' transitará por tres rutas senderistas que recibirán su homologación durante esa jornada: Fuente Gorda, La Teja y Mazmullar. Esta último ruta cuenta con un Bien de Interés Cultural del siglo IX, el aljibe de Mazmullar, considerado una joya del estilo mozárabe. «Esperamos la participación de más de 250 corredores en esta prueba, que se presenta como un reto atractivo y está diseñada para aquellos que buscan un desafío», subrayó el alcalde. «Comares se posiciona como un referente en turismo activo, con su red de senderos, vías ferratas y la tirolina de anclaje natural más larga de España», añadió Ruiz. Una prueba del valor del municipio en este sector es que acaba de ser premiado por la Asociación Pueblos Mágicos de España en la última edición de sus galardones, en reconocimiento a su apuesta por el Turismo Activo.

Por parte de la organización se subraya que los tres senderos cumplen con los estándares de trazado y señalización necesarios para garantizar la seguridad y orientación de los deportistas.

Los participantes en Desafío Balcón de la Axarquía tendrán a su disposición una herramienta inédita: QRgeomap, un nuevo sistema de posicionamiento que se estrenará en las rutas que abarca la prueba durante la jornada de la carrera, y que permitirá a los corredores ubicar en tiempo real su posición en el mapa del recorrido.

Abierto el plazo de inscripción

El precio para participar en la prueba es de 10 euros, e incluye una camiseta y un plato de migas como obsequio. Las inscripciones ya pueden realizarse en este enlace.

Además, habrá interesantes premios para los ganadores: un primero premio de 150€, un segundo de 100€ y un tercero de 50€, todos a canjear empresas de Comares, aportando así la carrera dinamismo al tejido comercial de la localidad. Los 15 primeros clasificados también tendrán una invitación para disfrutar de la tirolina de Comares.