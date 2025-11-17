Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El alcalde de Comares, Miguel Ruiz; y el técnico de Senderos, Daniel Villalta, junto a paneles informativos sobre las dos rutas por las que transitará la prueba.
Desafío Balcón de la Axarquía: una carrera de 11,8 km. para descubrir la belleza de Comares

La prueba se celebrará el próximo domingo 30 de noviembre, y transitará por las rutas senderistas de la Fuente Gorda, La Teja y Mazmullar

SUR

Comares

Lunes, 17 de noviembre 2025, 11:52

Por sus impresionantes vistas al mar Mediterráneo y al Parque Natural Sierras Tejeda, Almijara y Alhama, a Comares también se le conoce como el Balcón ... de la Axarquía. Una bien merecida distinción que ahora pasa también a bautizar una prueba deportiva: la localidad acogerá el próximo domingo 30 de noviembre Desafío Balcón de la Axarquía. Una impresionante carrera de montaña con un recorrido de 11,8 kilómetros y un desnivel de 690 metros, y una oportunidad única para conocer de primera mano la riqueza del patrimonio natural, histórico y cultural de Comares.

