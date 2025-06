El Ciudad Redonda inicia la final de los 'play-off' con la moral por las nubes

Al inicio de la presente temporada ni el propio club se habría planteado poder llegar hasta este punto, hasta la gran final por el ascenso ... a Primera División. El Málaga Ciudad Redonda lleva toda una década a caballo entre la máxima y la segunda categoría nacional, pero subir este curso, en el que tuvieron que reajustar seriamente su presupuesto tras su desvinculación con la Universidad de Málaga, en el que se mudaron de pabellón y localidad, y en el que compiten con una plantilla más joven y con más acento malagueño que nunca, sería toda una hazaña. Esta tarde, a las 17.30 horas, comienza la final por el ascenso, ante el O Parrulo Ferrol, al mejor de tres partidos y sin factor cancha.

Durante la fase regular el Málaga Ciudad Redonda no consiguió batir al conjunto gallego. Cayó por la mínima a domicilio, en el primer partido del año (4-3) y en casa, por 0-3 en un duelo en el que la falta de acierto de los blanquicelestes volvió a penalizar. Sin embargo, al cierre de la liga regular, la igualdad fue máxima entre ambos, que concluyeron con el mismo balance de quince triunfos, cinco empates y diez derrotas, e incluso, con cifras muy similares en el gol. El O Parrulo sólo tiene dos más en su cuenta mientras que el Ciudad Redonda registra cinco tantos menos encajados. Además, los de Tete ya han demostrado sobradamente que el no haber podido ganar a su rival en la competición regular no es ningún indicativo negativo cara a los 'play-off'.

Y es que el cuadro de Málaga capital llega a esta gran final tras dar la gran sorpresa de la promoción de ascenso tumbando al máximo candidato, el Alzira, que duplicaba su presupuesto y al que tampoco había superado en la fase regular.

En las semifinales, sin embargo, se creció como nunca el Ciudad Redonda, y remontó la eliminatoria tras caer con polémica en el primer partido (4-2) y ganar los siguientes (2-1 en casa y 2-3 fuera). Entre los más destacados del conjunto de Tete, nombres como Mellado, Campano, Davilillo o Kiko, aunque sin duda, lejos de individualidades, fue el esfuerzo colectivo lo que sacó la eliminatoria adelante.

Por su parte, el O Parrulo llega tras golear a El Ejido (6-0) en el tercer partido, pero antes la escuadra andaluza consiguió empatar la serie. El cuadro gallego comenzará la final en casa, mientras que el segundo y quizás definitivo partido será el sábado 14. En caso de necesitarse un tercero, sería de nuevo fuera, la siguiente semana. Cabe recordar que, dada la posible desaparición de la sección de fútbol-sala del Betis, equipo que logró el ascenso directo a Primera tras proclamarse campeón en Segunda, podría abrir una ventana a la élite a los dos equipos que disputan esta final. Sin embargo, esto se determinará más adelante.