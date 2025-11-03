La Vuelta a Andalucía 2026 comenzará en Benahavís

Benahavís será el inicio de carrera de la Vuelta Ciclista a Andalucía 'Ruta del Sol' 2026, que se celebrará del 18 al 22 de febrero. ... De este modo, el municipio malagueño volverá a situarse en el mapa deportivo internacionalacogiendo la salida oficial de la primera etapa de la 72ª edición de esta histórica prueba, una de las más emblemáticas del calendario ciclista mundial.

El 18 de febrero, las principales figuras del pelotón nacional e internacional tomarán la salida desde Benahavís, dando comienzo a cinco intensas jornadas de competición que recorrerán diferentes provincias andaluzas. La Vuelta Ciclista a Andalucía volverá a llevar el nombre de la comunidad a cientos de países gracias a su amplia difusión televisiva, consolidándose como uno de los grandes escaparates turísticos y deportivos del sur de Europa.

El Ayuntamiento de Benahavis está satisfecho de formar parte de las localidades que son escenarios de las etapas de la Vuelta, ya que les brinda la oportunidad de mostrar el municipio al mundo y su compromiso con el deporte y los grandes eventos. La organización dará a conocer en las próximas semanas el recorrido completo de la Vuelta Andalucía – Ruta del Sol 2026, así como los detalles técnicos de esta primera etapa con salida desde Benahavís.