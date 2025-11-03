Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
SUR
Ciclismo

La Vuelta a Andalucía 2026 comenzará en Benahavís

La prueba ciclista se celebrará del 18 al 22 de febrero

SUR

Lunes, 3 de noviembre 2025, 14:54

Comenta

Benahavís será el inicio de carrera de la Vuelta Ciclista a Andalucía 'Ruta del Sol' 2026, que se celebrará del 18 al 22 de febrero. ... De este modo, el municipio malagueño volverá a situarse en el mapa deportivo internacionalacogiendo la salida oficial de la primera etapa de la 72ª edición de esta histórica prueba, una de las más emblemáticas del calendario ciclista mundial.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Una asociación se queda con la mayoría de caballos de los cocheros de Málaga y los salva del matadero
  2. 2 Muere un menor de once años atropellado en la autovía A-92 de Granada
  3. 3 Evacuada una menor tras precipitarse por un barranco de unos 20 metros en Puerto de la Torre
  4. 4 Muere una anciana tras recibir una brutal paliza de otro interno en una residencia de Cerrado de Calderón
  5. 5 Mercadona ofrece cientos de empleos con sueldos de 1.685 euros al mes con estas únicas condiciones
  6. 6 Tres días de secuestro en un piso de Málaga y una ristra de golpes por 50 euros de cocaína
  7. 7 ¿Por qué el pitufo se llama así en Málaga?
  8. 8 Desvían a Málaga un vuelo con destino a Marruecos por una urgencia médica de un pasajero
  9. 9

    El Málaga se hunde en el descuento y sufre una remontada increíble (2-1)
  10. 10 Luto en el fútbol malagueño por la muerte del joven de 20 años Jairo Corbacho

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur La Vuelta a Andalucía 2026 comenzará en Benahavís

La Vuelta a Andalucía 2026 comenzará en Benahavís