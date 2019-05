CICLISMO Valverde confirma que no correrá el Giro EFE. Sábado, 4 mayo 2019, 00:02

El campeón del mundo en ruta Alejandro Valverde (Movistar) no correrá finalmente el Giro de Italia tras no «haber podido recuperarse» adecuadamente del edema óseo que sufrió en una caída el 25 de abril, mientras entrenaba para la Lieja-Bastoña-Lieja. Valverde tomó la salida en esa prueba el 28 de abril, pero abandonó cuando llevaba recorridos 150 kilómetros, al no encontrarse en condiciones.