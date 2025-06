Casi mil ciclistas participarán en Estepona en una ruta de mar y montaña diseñada por Natalia Fischer

Estepona celebrará el próximo 18 de octubre la marcha cicloturista Costa del Sol Gran Fondo, una prueba de 127 kilómetros con un desnivel de 3. ... 420 metros y que congregará en torno a mil participantes de más de 20 nacionalidades diferentes, según adelantó Lui Gil, concejal de Deportes del Ayuntamiento esteponero.

La ciclista profesional Natalia Fischer, subcampeona de Europa 2025 en ciclismo de montaña, ha diseñado todo el recorrido que ha presentado en Estepona junto a Gil y Felipe Toledo, director de Terra Incógnita Group, empresa organizadora de este evento deportivo.

«Es una prueba muy importante que empieza y termina en mi pueblo, donde me he criado y que pasa por las carreteras donde entreno y sufro todos los días, parajes espectaculares de mar y montaña de los que me conozco cada curva y sé que los participantes la van a disfrutar», señaló Fischer. «Yo la hago en 5 horas pero hay que ir a disfrutarla así que 9 horas será el tiempo de corte establecido.»

Pasando por Casares, Cortes de la Frontera, Jimena de la Frontera, Genalguacil, Peñas Blancas y la bajada a Estepona de nuevo, «es una ruta que va a dejar atónitos a todos los participantes que no la conozcan porque pasa en 20 kilómetros del nivel del mar a los 1.500 metros de altitud y que, si hace buen tiempo, permitirá ver toda la Costa del Sol y la costa norte de África», explicó una emocionada Natalia Fischer.

Por su parte, Felipe Toledo agradeció la labor al Ayuntamiento de Estepona «por hacer realidad este evento» y señaló que es una prueba de cicloturismo amateur mixta, no competitiva, «que busca fomentar el deporte y atraer ciclistas y que tendrá 5 avituallamientos en todo su recorrido.»