Iván Romeo se proclama campeón de España a seis días de iniciar su primer Tour

Iván Romeo es el nuevo campeón de España tras completar una auténtica exhibición en la prueba de ruta (4h.43:28), coronada con su escapada ... a veinte kilómetros de la línea de meta instalada en Granada. El corredor vallisoletano entró con 16 segundos de ventaja sobre Fernando Barceló, y 53 sobre Roger Adriá y Juanpe López, resignado este último por su cuarta plaza después del esfuerzo derrochado en la parte final de la prueba.

Romeo se quitaba de esta forma la espinita que le dejó la prueba contra el crono del viernes, cuando la confusión y el caos de organización le privaron de subir al podio pese a completar una contrarreloj más que óptima.

«Es un sueño hecho realidad, una de mis carreras favoritas, no de ahora sino desde que tengo 15 años. Poder ganar así, como he ganado, a mi manera, es muy especial por tener toda mi familia aquí, y con algunos de los mejores corredores del mundo enfrente», señaló en línea de meta, subrayando la ayuda extra que recibe de todo su equipo. «Con directores como Pablo Lastras y Chente, es imposible no ganar. Se lo debía a ellos y me lo debía a mí. He pensado que la carrera se me iba porque estaba muerto. Desde que quedaban 90 o 100 a meta he pensado muchas cosas, pero el equipo ha seguido confiando en mi, y al final lo he podido hacer», añadió Romeo.

Este título de campeón de España supone la tercera victoria de la temporada para Iván Romeo, tras sus triunfos en la Vuelta a la Comunidad Valenciana y en el Criterium del Dauphiné.

La estocada la dio el vallisoletano a 20 kilómetros de meta, y tras una jornada intensa con mucho movimiento en cabeza de carrera y diversos intentos de fuga que no llegaron a fructificar. El de Iván sí cuajó, y lo hizo con previo aviso, dejando la compañía de Fernando Barceló a 30 kilómetros de meta después de rodar ambos en solitario camino de Granada. Después de cinco horas de carrera, Romeo apretó los dientes y fue devorando terreno hacia la línea de meta, con sus perseguidores colaborando por detrás para pelear por completar los otros dos cajones del podio.

Berrade, un paso por delante, y Juanpe López y Adriá tras él subiendo el ritmo para merecer la medalla de plata, aumentaron revoluciones sin llegar a atisbar en ningún momento a Romeo. Con un puñado de kilómetros por completar eran ya 42 segundos los que le separaban de sus perseguidores, con una sonrisa en la cara por la información que le iba llegando.

La victoria supone un inmejorable estímulo para Iván Romeo a unos días de que comience su primer Tour de Francia (5 de julio), con todas las miradas ya puestas en él y en su progresión dentro del pelotón nacional.

La prueba de ruta constó de 189,4 kilómetros de trazado, con cinco vueltas al circuito de La Peza y Los Blancares. Un recorrido repleto de repechos con temperaturas que, por momentos, han rebasado los 33 grados.