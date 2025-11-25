Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Roberto Muñoz, del Trops Málaga, ante el Benidorm en la Liga. EMILIO DUARTE

El Trops Málaga se estrena en la Copa del Rey ante el Benidorm

Juega este miércoles la primera eliminatoria del torneo, a partido único, en un duelo aplazado y ante un rival al que superó (34-32) en la competición liguera hace unas semanas

SUR

Málaga

Martes, 25 de noviembre 2025, 11:24

Llega el torneo del KO de balonmano a Málaga. El Trops Málaga disputará este miércoles la primera eliminatoria, a partido único, de la 51ª Copa ... del Rey. Lo hará a partir de las 20.00 horas, frente al Benidorm, en el pabellón Fray Francisco Baños del colegio Los Olivos, después de que este encuentro se aplazara –se debió jugar el pasado 5 de noviembre–, debido a compromisos internacionales de los entrenadores del cuadro malagueño Chispi Vázquez y Micri Rueda, así como del jugador Alberto Castro, que se encontraban en Brasil con el combinado nacional absoluto de balonmano playa.

