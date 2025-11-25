El Trops Málaga se estrena en la Copa del Rey ante el Benidorm

Llega el torneo del KO de balonmano a Málaga. El Trops Málaga disputará este miércoles la primera eliminatoria, a partido único, de la 51ª Copa ... del Rey. Lo hará a partir de las 20.00 horas, frente al Benidorm, en el pabellón Fray Francisco Baños del colegio Los Olivos, después de que este encuentro se aplazara –se debió jugar el pasado 5 de noviembre–, debido a compromisos internacionales de los entrenadores del cuadro malagueño Chispi Vázquez y Micri Rueda, así como del jugador Alberto Castro, que se encontraban en Brasil con el combinado nacional absoluto de balonmano playa.

El duelo supondrá el segundo enfrentamiento de ambos conjuntos en dos meses, ya que las dos escuadras se vieron las caras en la Liga, el pasado 27 de septiembre, correspondiente a la tercera jornada en la División de Honor Plata. Hasta entonces este envite nunca antes se había celebrado, ya que el equipo alicantino, hasta su descenso de categoría, la pasada temporada, siempre militó en la Asobal desde la fundación del Trops. En este encuentro, el cuadro de Málaga superó al Servigroup Benidorm en Los Olivos por 34-32.

Ampliar Una acción del Trops-Benidorm de esta temporada. EMILIO DUARTE

«El deporte te da la oportunidad de resarciste y nosotros, por suerte, tenemos este miércoles esa oportunidad, en la Copa del Rey. Es una competición bonita que todos los equipos quieren jugar. Es cierto que no estamos en nuestro mejor momento y tenemos que pensar también en el partido liguero del próximo sábado en Oviedo, que es nuestra competición y, además, es un encuentro clave, ante un rival directo. Lógicamente, no vamos a tirar el partido de Copa. Vamos a ir a por la victoria, porque el equipo necesita recuperar la confianza y ese carisma que teníamos al inicio de la competición. Tenemos que buscar el triunfo y hacer esos primeros 30 minutos que hicimos contra el Burgos en el último encuentro, pero que dure los 60 minutos. Nos merecemos una alegría y un chute de energía para seguir compitiendo», manifestó el pivote Javi García.

Los abonados del Trops y del Unicaja Baloncesto, los menores de 15 años y los jugadores con carné de los equipos de la base dispondrán de acceso gratuito en este interesante partido, mientras que el público general podrá adquirir entradas en taquilla desde media hora antes del encuentro por solo cinco euros. De igual modo, el choque también podrá seguirse en directo por el canal de YouTube de Mudarra Media.

Del duelo entre el Trops y el Benidorm saldrá el equipo que pase a la segunda ronda del torneo del KO. El resto de clubes clasificados son el San Pablo Burgos, Anaitasuna, Fertiberia Puerto Sagunto, Barca Atlètic y Cajasol Sevilla, todos ellos de Plata, y el Bada Huesca, Balonmano Nava, Rebi Cuenca, Guadalajara, Ángel Ximénez Puente Genil y Frigoríficos del Morrazo Cangas, de la Asobal. Los seis mejores conjuntos de la élite de la pasada campaña, a excepción del Barça del malagueño Antonio Carlos Ortega y Granollers, como primero y segundo clasificados, entrarán en escena en la tercera ronda, mientras que los azulgrana y los granollerenses pasan directamente a la fase final.