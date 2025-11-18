Serbia, siguiente parada europea del Costa del Sol

Sentenciada con nota la última eliminatoria continental ante el Haukar Islandés era el momento de conocer al nuevo rival en la EHF Cup. El sorteo ... realizado este martes en Viena deparó que el próximo contrincante del Costa del Sol Málaga en Europa sea el Zork Bor serbio. Este cruce de octavos de final también será a doble partido. La ida ha quedado fijada para el sábado 17 de enero, en Málaga, mientras que la vuelta, decisiva, será en en el USC Bobana Momcilovic Velickovic el siguiente fin de semana, concretamente el sábado 25.

El conjunto balcánico también está en esta ronda después de superar al Maccabi Haarazim Ramat Gan israelí (47-56), en una eliminatoria jugada de manera íntegra en Bor; y al HK Slovan Duslo Sala eslovaco (66-67). En la ARKUS Liga Women marcha en quinta posición con cinco victorias, un empate y tres tropiezos. El combinado consta de plantilla muy joven, sólo tres componentes por encima de los 25 años y ninguna de los 30, y con un amplio predominio local, es más sólo dos brasileñas y una macedonia como extranjeras.

Un nuevo obstáculo para las malagueñas, que ahora tendrán que reubicar los dos partidos de Liga que estaban fijados para esas dos fechas. Son las dos visitas consecutivas al Elda Prestigio y al Caja Rural Aula Valladolid, en la que son la segunda y tercera jornada de la segunda vuelta liguera.