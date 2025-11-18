Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Serbia, siguiente parada europea del Costa del Sol

El cuadro malagueño ha quedado emparejado con Zork Bor para los octavos de final de la EHF European Cup

Marina Rivas

Martes, 18 de noviembre 2025, 15:55

Sentenciada con nota la última eliminatoria continental ante el Haukar Islandés era el momento de conocer al nuevo rival en la EHF Cup. El sorteo ... realizado este martes en Viena deparó que el próximo contrincante del Costa del Sol Málaga en Europa sea el Zork Bor serbio. Este cruce de octavos de final también será a doble partido. La ida ha quedado fijada para el sábado 17 de enero, en Málaga, mientras que la vuelta, decisiva, será en en el USC Bobana Momcilovic Velickovic el siguiente fin de semana, concretamente el sábado 25.

