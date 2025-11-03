José Carlos Espina releva a Alberto Camas en la presidencia del Trops Málaga

José Carlos Espina Ruiz sustituye a Alberto Camas en la presidencia del Trops Málaga, el conjunto más destacado del balonmano de la capital malagueña, estabilizado ... en la División de Honor Plata, la segunda categoría nacional.

El club cumplirá el próximo año una década de historia con la actual denominación. Aunque este proyecto comenzó en el colegio Maristas en 2014, no fue hasta junio de 2016 cuando tomó el nombre de Club Balonmano Ciudad de Málaga. Su primer presidente fue Chicho Armada, exjugador del Maristas en la fructífera década de los 80, y a mediados de la 2017-18 accedía al cargo el abogado Alberto Camas, quien también llegó a jugar en el club colegial del barrio de la Victoria, en su caso, como portero, pero en categorías de base.

La temporada siguiente del debut de Camas , el cuadro malagueño conseguía el ascenso a la División de Honor Plata con un plantel de ensueño, tras fichar a jugadores con bagaje en la Asobal, como el portero Jorge Oliva, y los jugadores de campo Curro Muñoz, Agustín Vidal, Jesús Hoyos, Nacho Moya, que no llegó a estrenarse al ser traspasado al Wisla Plock polaco que participaba en la Champions, el joven internacional Álvaro Cabello y el experimentado Adrián Portela, que procedía del River Plate argentino.

Después de siete años en los que su primer equipo se ha mantenido en la siempre complicada segunda categoría del balonmano nacional y a punto estuvo de dar el salto a la Asobal en la 2022-2023 (cedió en la promoción ante el Cangas del Morrazo), hoy es una entidad conocida, respetada a nivel nacional, con una base que ha ido creciendo en cantidad, con equipos incluso de veterano y down, y con un juvenil de División de Honor que se proclamó subcampeón de España en mayo del pasado año.

Uno de los principales artífices de este éxito ha sido Camas. El abogado malagueño y vicepresidente del Consejo de Administración de RocaJunyent Grupo Gaona, ha puesto fin a su cargo tras unas elecciones anticipadas al presentar su dimisión consensuada con el club, se debe, «a que, tras ocho años y medio, empiezo a estar falto de frescura y de intensidad», como comentó. «Hace ya algunas temporadas, veía que llegaba mi final y, además, establecí como norma que el club no debía tener directivos con hijos en el primer equipo y mi hijo Xavi tiene este año ficha con equipo de la División de Honor Plata. Hace dos temporadas, intenté dejar la presidencia, pero lo cierto es que no tuve relevo. En cambio, ahora sí«.

Ampliar José Carlos Espina y Alberto Camas escenifican el relevo. SUR

Camas manifestó que se marcha satisfecho con el trabajo realizado, «aunque con una espinita, al no haber conseguido el ascenso a la Asobal». «Aunque hemos hecho grandes esfuerzos por conformar una plantilla competitiva, con unos importantes presupuestos, no ha sido posible. Eso sí, lo mejor de estos años han sido las personas que he conocido, mi directiva, los jugadores, los patrocinadores, y el orgullo que he sentido por representar a Málaga, mi ciudad, por toda España», apostilló.

El lugar de Alberto Camas lo ocupará José Carlos Espina, empresario malagueño de 43 años, licenciado en Dirección de Empresas y exjugador de balonmano, que se formó deportivamente en el Maristas, curiosamente, como portero, al igual que el presidente saliente, club con el que consiguió proclamarse campeón de España juvenil en el año 2000 e internacional con los Hispanos Júnior, y, tras pasar por el Summa Hoteles ya como sénior, llegó a jugar en el Antequera a las órdenes del hoy entrenador del Barcelona, el también malagueño Antonio Carlos Ortega, con el que ascendió a la Asobal.

Espina, que ya ha anunciado que, durante su mandato, se apoyará en el también empresario José Antonio Martín Cruzado, ha insistido en que asume el reto de presidir el Trops «con muchísima ilusión», ha recalcado. «Soy una persona que, aunque los últimos años los he vivido como aficionado, he estado jugando al balonmano desde los ocho a 25 años. Empecé en Maristas, que era mi colegio, luego jugué en el Malagueta y en el Antequera. Así que, es una oportunidad que se me brida de poder devolver al balonmano todo lo que me ha dado», afirmó Espina.

Ampliar José Antonio Martín Cruzado, que será mano derecha de José Carlos Espina, a su lado. SUR

Asimismo, el nuevo presidente del Trops Málaga ha insistido en que se pone al frente del club «con responsabilidad», ha remarcado. «Alberto –Camas– deja el club saneado, con los pagos al día, con una directiva entregada al proyecto y, sobre todo, siendo un referente en la combinación de apoyos público y privado, y esto, en la historia del balonmano en Málaga, tristemente no ha sido lo habitual», ha aclarado.

En cuanto a las metas que se propone, Espina explicó que, a corto plazo, trabajará «en acercar más aún el club a la ciudad». «En la presente temporada se celebra el décimo aniversario del club y lo que queremos es que se conmemoren los 20 y los 30 años de la fundación de la entidad con la salud de ahora», añadió el nuevo máximo mandatario del Trops Málaga que, en breve, tomará posesión de su cargo, revelando a Alberto Camas, tras casi diez años ocupando la presidencia del club.