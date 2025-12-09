Curro Lucena, nuevo entrenador del Trops Málaga

El Trops Málaga ha anunciado este martes la incorporación de Curro Lucena como nuevo entrenador del primer equipo, que milita en la División de Honor ... Plata, tras la salida, acordada de mutuo acuerdo, de Chispi Vázquez y su segundo, Micri Rueda. Con este movimiento, el club confía en reactivar su proyecto deportivo apoyándose en un técnico experimentado que conoce la plantilla.

Curro Lucena no es un rostro nuevo para la afición azulina. De hecho, este será su tercera etapa en el Trops. Y es que su vinculación con este club comenzó en febrero de 2019, cuando relevó a José Luis Hidalgo al frente de la escuadra costasoleña. En aquella campaña, la 2018-19, logró clasificar al equipo para los 'play-off' y firmó con éxito el ascenso desde Primera Nacional a División de Honor Plata, la segunda categoría del balonmano español, donde, desde entonces, milita y cumple su séptima temporada consecutiva, siendo en la actualidad el máximo representante masculino de la provincia.

No es su primera etapa, y ya en la temporada 2019-20 Lucena dirigió una parte de la campaña, con el equipo en la División de Honor Plata

Ya en la temporada 2019-2020, con el equipo en Plata, Lucena dirigió una parte de la campaña. Su balance, con seis victorias y cuatro derrotas en los primeros diez partidos, dejaba bien situado al equipo en la tabla clasificatoria. Sin embargo, en diciembre de 2019 fue destituido por diferencias de criterio.

Tras su salida, Lucena siguió vinculado al balonmano, desarrollando proyectos en diferentes clubes de base, y en julio de 2023 retornó al Trops en calidad de segundo entrenador y mano derecha de Quino Soler, asumiendo responsabilidades técnicas y de coordinación dentro del cuerpo técnico.

Antes de su primera llegada al Ciudad de Málaga (Trops Málaga) en 2019, la trayectoria de Curro Lucena ya estaba ampliamente consolidada en el balonmano andaluz y español. Exjugador del Maristas en su época dorada, donde se formó, en su carrera como entrenador figura el trabajo en clubes como el Malagueta, en Primera Nacional y División de Honor B, actual Plata, y en el Aguas Sierra de Cazorla, Ivesur o UMA Cajamar, todos ellos también en la segunda categoría nacional.

Uno de los hitos destacados de su currículum es el ascenso conseguido con el Cangas del Morrazo, equipo gallego con el que llegó a la Liga Asobal tras la promoción lograda en 2009. Estas experiencias, acumuladas a lo largo de años en diferentes niveles de competición, han forjado su perfil como técnico capaz de compaginar su trabajo en equipos profesionales como de formación, toda vez que ha estado vinculado durante muchos años como entrenador del C.D. Puertosol y hoy responsable del área de balonmano en el colegio El Romeral, además de entrenar a las selecciones malagueña y andaluza.

En la presente temporada, antes de su reencuentro con el primer equipo del Trops y con la liga ya empezada, Lucena asumió el mando del One Eden Mijas, filial del Trops en Primera Nacional, donde llevaba varias semanas al frente. Por tanto, Lucena conoce a fondo a varios efectivos jóvenes, a los que ha entrenado, incluso, en las referidas selecciones, y también ha entrenado a muchos de los veteranos que vienen de la etapa de Quino Soler.

Tras la firma del contrato que une a Curro Lucena con el Trops, el preparador ha manifestado que está «muy ilusionado» por su regreso al club. «Comienzo una etapa nueva e ilusionante. Vengo con ganas de aportar para que el equipo salga de la zona baja lo antes posible. Creo que la plantilla tiene bastante capacidad para estar más arriba de lo que está», ha referido el nuevo técnico del cuadro malagueño, que dirigirá esta tarde su primer entrenamiento. «Tengo muchas ganas de empezar y trabajar con estos jugadores que, en su mayoría, ya conozco. Espero que vaya todo bien, que la afición vuelva a engancharse al equipo y poco a poco intentaremos escalar posiciones para que no haya problemas al final de la temporada», dijo Curro Lucena en su presentación.

Por su parte, la directiva del Trops Málaga ha destacado que el fichaje responde «a la necesidad de reactivar un proyecto con objetivos claros y a corto plazo, pasando por recuperar sensaciones, ordenar el rendimiento colectivo y aprovechar la base local y la cantera. Por su parte, Lucena como ocurrió el pasado sábado en Alicante ante el Agustinos, una salida que se antojaba complicada y se saldó con victoria nuestra y ofreciendo una muy buena imagen», ha subrayado la entidad.

Con este relevo en el banquillo, el Trops afronta una nueva fase de la temporada con la mirada puesta en la estabilidad y la progresión deportiva bajo la batuta de Curro Lucena, quien llega acompañado de Germán Conejo como segundo de abordo, al igual que ocurrió en la primera etapa de Lucena al frente de este equipo.