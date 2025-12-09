Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Curro Lucena (en el centro de la imagen), en un partido del Trops cuando era técnico ayudante. EMILIO DUARTE

Curro Lucena, nuevo entrenador del Trops Málaga

El club apuesta por la experiencia del técnico malagueño para sustituir a Chispi Vázquez y Micri Rueda, en una situación liguera algo complicada

Málaga

Martes, 9 de diciembre 2025, 10:03

El Trops Málaga ha anunciado este martes la incorporación de Curro Lucena como nuevo entrenador del primer equipo, que milita en la División de Honor ... Plata, tras la salida, acordada de mutuo acuerdo, de Chispi Vázquez y su segundo, Micri Rueda. Con este movimiento, el club confía en reactivar su proyecto deportivo apoyándose en un técnico experimentado que conoce la plantilla.

