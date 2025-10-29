El Costa del Sol logra una victoria balsámica en Sagunto

Era una prueba de madurez para el Costa del Sol Málaga, que regresaba de nuevo a una pista de mal recuerdo y después de la ... primera derrota de la temporada. Tuvo que remar y ponerse el mono de trabajo para acabar imponiéndose con holgura al Morvedre (18-24) en el René Marigil. Dos puntos para recuperar confianza y continuar sumando para consolidarse en la zona noble de la Liga Guerreras Iberdrola. Noche sobresaliente de Martina Romero, diferencial la argentina con ocho goles.

Le costó en el arranque al conjunto de Suso Gallardo, que no mostró una versión sólida y regular en ninguna de las dos áreas. El técnico tenía que pararlo a los diez minutos. Lucía Julve hacía daño desde el extremo y ponía un holgado 5-1, pero Sole López rompió una sangría ofensiva preocupante y le quitaba la tapa a la portería de Candelaria Cuadrado, que se hacía grande bajo palos con varias paradas. En un pestañeo se comprimió todo hasta el 5-4 y parecía la pista de despegue, pero el equipo de Manu Etayo volvió a coger aire hasta el 8-4. Había que remangarse de nuevo.

Alice Fernandes creció y dio seguridad desde la portería, con nueve intervenciones a la media parte, y la defensa ganaba peso. Ese cerrojo permitía correr y ahí se mostraban más alegres las visitantes que con un parcial de 2-7 le dieron la vuelta al descanso (10-11). Isa Medeiros tomó protagonismo con tres goles. Quedaba por comprobar cómo estaba el colmillo malagueño, porque existía la opción de hacer el break. Con más oficio que brillo se estiró la ventaja hasta la máxima de la noche con Martina Romero ejecutando ahora (14-18).

Aguantó en pie el equipo malagueño, consciente de la trascendencia de abrochar un triunfo. Mantuvo el colchón con el paso de los minutos mostrando solidez pese a no tener un día espectacular. Manu Etayo pidió otro tiempo muerto a falta de ocho minutos para agotar las balas (17-22). No surtió efecto y el Costa del Sol Málaga se recuperó del primer tropiezo como mejor sabe. Ahora, el sábado, toca el Zonzamas Plus Car Lanzarote en el Pérez Canca de Carranque.