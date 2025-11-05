Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Un remate de Estela Doiro este miércoles. SUR

El Costa del Sol vuelve a ceder un empate in extremis

El cuadro malagueño encaja en Granollers un gol en los instantes finales (29-29) en un duelo que dominó en el marcador en su mayoría

SUR

Málaga

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 23:18

Nuevo golpe duro para el Costa del Sol Málaga en un final que se decidió con una moneda al aire. Volvió a salir cruz para ... las 'panteras', que encajaron un gol en los últimos segundos y empataron en la pista del KH-7 BM Granollers (29-29). Faltó contundencia en su área para cerrar una victoria. Ahora es el turno de la EHF European Cup, con la visita al Haukar en Reikiavik.

