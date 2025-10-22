El Balonmano Playa Ciudad de Málaga hace historia al levantar la Champions

El Fundación Fomento Deporte Balonmano Playa Ciudad de Málaga lleva años portando la bandera de la ciudad en el más alto nivel nacional e internacional, ... ya sea peleando por los títulos nacionales (tienen equipos masculino y femenino), como exportando a muchos de sus talentos a la selección española de esta disciplina. Sin embargo, el combinado femenino de este club jamás logró un hito tan importante como este.

Y es que, por primera vez en su historia, ha levantado el título de campeón de la Champions femenina, la mayor cita continental de clubes, en la que cada año se enfrentan los campeones de cada nación. Esta era la segunda participación del Ciudad de Málaga femenino en la competición, tras la de 2023, donde finalmente fueron quintas. El brillante resultado de este año también ha pillado por sorpresa incluso a las propias jugadoras: «Ha sido una sorpresa, esperábamos pelear por meternos en los cuartos de final, pero esto ha sido increíble. La semifinal fue la más difícil de todas, nos enfrentamos a las ganadoras de las dos últimas Champions, jugamos con descaro, ganamos y nos plantamos en la final», relata la capitana y entrenadora del equipo, Inma Navarrete.

Completaron toda la competición con sólo un tropiezo en la fase de grupos, ante el campeón de Portugal, el GRD Leça – Love Tiles y tras eliminar al combinado favorito en las semifinales, el bicampeón danés The Danish Beachhandball Dream, le devolvieron la moneda a las lusas en la gran final, muy disputada, que acabó resolviéndose en los 'shoot-outs'. Un triunfo para la historia del club y del balonmano-playa español.

Además, Sonora Solano fue reconocida como la 'Mejor Portera' del torneo. «La base es la misma de los últimos años, pero las más jóvenes han crecido mucho y nos hemos consolidado aún más como equipo. El resultado no lo esperábamos, pero lo hemos conseguido», valora Solano sobre la clave del triunfo. La plantilla campeona, casi íntegramente malagueña, ha estado compuesta por estos nombres: Sonora Solano, Navarrete, Eva Gómez, Antonella Ruocco, Guiliana Ruocco, Marina Pacheco, Malena Díaz, Cayetana Martín, Mariam González, Adriana Jiménez, Valeria Fernández, Emma franjul, María Trujillo y Ariadna Vázquez.