Los abonados del Unicaja podrán entrar gratis a los partidos del Trops Málaga

Los abonados del Unicaja tendrán la oportunidad, de nuevo, de disfrutar gratuitamente de los partidos del Trops Málaga, el principal representante del balonmano masculino en ... la provincia, que milita en la División de Honor Plata, la segunda categoría nacional. Este beneficio es posible gracias a la renovación del acuerdo de colaboración entre ambas entidades, un compromiso que ya se había establecido en las dos últimas temporadas y que ha vuelto a sellarse con el objetivo de seguir fomentando el deporte y el sentimiento de unión entre los clubes malagueños.

El convenio ha sido rubricado en el pabellón Martín Urbano por los presidentes de ambas entidades, José Carlos Espina, que acaba de asumir el cargo en el Trops Málaga tras las elecciones celebradas la pasada semana, y Antonio Jesús López Nieto, máximo responsable del Unicaja Baloncesto.

Espina manifestó que el acuerdo supone «trabajar en la línea que nos hemos marcado en esta nueva etapa», ha indicado. «Esta iniciativa nos permite incrementar la presencia de nuestro club en la ciudad y aumentar esa masa social que viene demandando el balonmano. Unicaja Baloncesto nos proporciona esa visibilidad y, por otro lado, nos pone en el foco de toda su gran masa de abonados que, en definitiva, son aficionados al deporte malagueño», añadió.

En el acto también participó el presidente saliente del Trops, Alberto Camas, quien valoró muy positivamente los resultados obtenidos en los años anteriores: «Las experiencias de las dos últimas temporadas han sido muy positivas. Muchos aficionados del Unicaja ya nos habían preguntado si íbamos a repetir esta iniciativa, así que no dudamos en renovarla. Por parte del Unicaja, tampoco hubo duda alguna. Su presidente, Antonio Jesús López Nieto, es un buen amigo y siempre contamos con su apoyo».

Gracias a esta colaboración, los abonados del club cajista podrán acceder gratuitamente a los encuentros que dispute el conjunto azulón en su feudo, el pabellón Fray Francisco Baños del Colegio Los Olivos. Solo será necesario presentar el abono de la temporada 2025-26 en la entrada para disfrutar de los partidos del Trops Málaga.

Partidos

El acuerdo entrará en vigor el sábado 22, coincidiendo con el duelo que enfrentará al Trops Málaga y al San Pablo Burgos a las 18.00 horas, correspondiente a la jornada liguera undécima. Además, los abonados del Unicaja podrán asistir sin coste adicional a la eliminatoria de la Copa del Rey que el equipo malagueño disputará como local el miércoles 26 de noviembre frente al Benidorm, un enfrentamiento a partido único.

El Trops Málaga afronta esta nueva temporada en la División de Honor Plata con un equipo renovado, 'malagueñizado' y cargado de juventud. Los encuentros que disputará el conjunto de la Costa del Sol como local en el pabellón Los Olivos son los siguientes: 22 de noviembre ante el San Pablo Burgos, 26 de noviembre frente al Benidorm (Copa del Rey), 10 de diciembre contra el Puerto Sagunto, 13 de diciembre ante el Balonmano Soria, 24 de enero frente al Sinfín Santander, 7 de febrero ante el OAR Coruña, 21 de febrero contra el Zaragoza, 7 de marzo ante el Anaitasuna, 28 de marzo frente al Cisne Pontevedra, 18 de abril ante el Base Oviedo, 25 de abril frente al Agustinos Alicante y 9 de mayo contra el Trasmapi Ibiza.