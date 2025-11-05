Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Alberto Camas (presidente saliente del Trops), José Carlos Espina (su sucesor) y Antonio Jesús López Nieto en el Martín Urbano, en Los Guindos. SUR

Los abonados del Unicaja podrán entrar gratis a los partidos del Trops Málaga

Ambos clubes renuevan su acuerdo de colaboración por tercera campaña consecutiva, fortaleciendo los lazos entre el baloncesto y el balonmano malagueño bajo el apoyo de la Fundación Unicaja

SUR

SUR

Málaga

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 11:06

Comenta

Los abonados del Unicaja tendrán la oportunidad, de nuevo, de disfrutar gratuitamente de los partidos del Trops Málaga, el principal representante del balonmano masculino en ... la provincia, que milita en la División de Honor Plata, la segunda categoría nacional. Este beneficio es posible gracias a la renovación del acuerdo de colaboración entre ambas entidades, un compromiso que ya se había establecido en las dos últimas temporadas y que ha vuelto a sellarse con el objetivo de seguir fomentando el deporte y el sentimiento de unión entre los clubes malagueños.

