Scariolo: «Jaime y Quino han dado un paso adelante» Scariolo hace un gesto a sus jugadores. / Migue Fernández El técnico nacional señaló a Aguilar y Sastre como los primeros descartes; Marc Gasol, Jaime Fernández y Rudy explican que seguirán cogiendo ritmo en Estados Unidos MARINA RIVAS Málaga Domingo, 11 agosto 2019, 09:17

Acaba la preparación en el Martín Carpena y jugadores y cuerpo técnico de la selección española de baloncesto ya ponen la mente en Estados Unidos, donde continuarán con los entrenos y amistosos cara al Mundial. Una cita internacional en la que el técnico nacional, Sergio Scariolo sus primeros descartes desde la zona mixta malagueña: «No seguirá Joan Sastre, porque este año tenemos muchos '2': Rudy, Llull, Pau Ribas, podemos tener a Jaime… Joan a hecho un gran trabajo, su trabajo en 2017 ha sido fundamental porque no teníamos a Rudy o Llull, este año el puesto de '2' está muy armado y ahí está la razón».

Sastre fue el primero y Pablo Aguilar, el segundo. «Para que termine la segunda fase de su recuperación sin asumir más riesgos de contacto, impactos, lesiones… Le queda todavía un par de semanas para estar al cien por cien y creo que es lo correcto», valoró Scariolo. En la primera de las decisiones mencionó al único representante del Unicaja que viste de rojo estos días, Jaime Fernández. Sobre su mejora en el encuentro de este sábado ante el Congo (anotó diez puntos), valoró: «Jaime y Quino han dado un paso adelante. Creo que cuando los jugadores entienden que tienen que competir a un nivel físico superior y salir con la máxima concentración, son buenos jugadores. Espero que lo hagan en todos los entrenamientos, todos los partidos y ya veremos cuando termine el ciclo de amistosos, a ver qué decidimos cara al Mundial».

Deja la puerta entreabierta, con dudas sobre su llamada para el corte final, pero de momento viajará a Estados Unidos junto al resto del equipo. Incluso, sobre su posición y su polivalencia en cancha, valoró: «Es más un '2' que un '1', pero puede jugar de '1' y me interesa que tome buenas decisiones, que pase bien la pelota, que defienda y aproveche las oportunidades para anotar. Que cuando tenga que poner disciplina en el equipo lo haga, pero nunca va a ser un '1' como Quino o como otro jugador más clásico en la posición».

Jaime, prudente pero ilusionado

El propio base cajista salió también a la zona mixta del Carpena, prácticamente como anfitrión y explicó que ya empieza a recuperar su mejor versión. «Estoy bien físicamente, me encuentro mejor y físicamente me voy encontrando ya a mi mismo. He tenido mejores sensaciones que ayer». En cuanto comenzaron a pasar por el aro los balones, el público se fue volcando aún más con él y eso le ayudó a crecerse: «Jugar en el Carpena siempre es especial y jugar con la selección lo mejora diez veces más. Siempre he dicho que en Málaga se vive un ambiente especial con el baloncesto y hoy se ha respirado ese ambiente de fiesta».

Eso sí, el madrileño, aunque contento por su mejora, prefiere ser cauto sobre el último corte cara al Mundial y mostró su ilusión por volar a Norteamérica: «No pretendo pensar mucho en China, pretendo ir quemando etapas lo mejor posible, porque si me empiezo a centrar en si voy a China o no lo voy a pasar mal. Es mejor ir disfrutando y aprendiendo y luego que decida el entrenador. A Estados Unidos sí voy. Es muy bonito poder jugar contra esas estrellas que ves por la tele, es algo inimaginable para mi».

También viajará con él Rudy Fernández, que se estrenó ante el Congo y desde el quinteto titular, aunque al arrastrar molestias contó con pocos minutos: «Voy poco a poco, llevaba días sin entrenar por el equipo, esto me ha servido para entrar en dinámica de equipo y lo positivo es que el tobillo me ha respondido bien. Ahora me quiero adaptar al equipo y entrar en ritmo, ahora tenemos una semana de entrenamiento en Los Ángeles para entrenar», valoró, sobre su estado de forma.

Llamamiento de Marc Gasol

Mejor cara dio el pívot de los Raptors, Marc Gasol, que antes de entrar en valoraciones quiso hacer un llamamiento público para encontrar solución al conflicto del 'Open Arms' para encontrar asilo. Así, comenzó: «Me gustaría mandar un mensaje a 19 valientes que están en el Open Arms con 150 personas a bordo desde hace más de ocho días y que han tenido el valor de rescatar a más personas, niños y mujeres, en una situación desesperada. Desde aquí pido por favor que se le ponga solución porque son personas y lo único que les diferencia de nosotros es que han nacido al otro lado del Mediterráneo».

Ya entrando en las valoraciones sobre el partido, el catalán explicó que este Torneo de Málaga sí que sirvió para mejorar: «Estoy contento porque el cuerpo va asimilando las cargas de forma positiva y siempre se agradece jugar en un sitio como el Carpena, un sitio especial donde se quiere mucho al baloncesto». Y siguió: «Nos ha servido para trabajar la comunicación entre nosotros, expresión física, coger buen todo y predisposición al trabajo». Incluso, cuestionado sobre su compañero Jaime Fernández, comentó: «A Jaime lo veo muy bien, con confianza, tiene carácter, talento… Estoy contento de haberle podido conocer fuera de la pista. Siempre me ha llamado la atención y ahora que lo conozco me cae mejor». Ahora, le toca volver a cruzar el charco: «Creo que el de Estados Unidos es un partido de preparación, obviamente con unas dificultades diferente a las que hemos tenido hasta ahora, talento físico y técnico… Aunque haya habido renuncias, sigue siendo un equipazo, lleno de 'All Star', sigue siendo un equipazo».