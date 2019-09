Scariolo asegura que España irá «con todo» hoy ante Serbia EFE WUHAN (CHINA). Domingo, 8 septiembre 2019, 00:11

Sergio Scariolo alertó de que, si en el partido ante Serbia este domingo (14.30 horas, Cuatro) la selección española no sale «con todo» y juega de manera «muy sólida», sufrirá ante un rival que aparentemente no tiene fisuras y reúne una cantidad de talento «impresionante».

«Tenemos que competir porque ninguno de nosotros está para ser arrasado en un partido de competición internacional. Todos tenemos una reputación, un palmarés, una identidad que defender y tenemos que ir a hacerlo de una manera muy solida porque, si no, podemos pasarlo mal, así que más nos vale ir con todo», declaró a la prensa.

Aunque aparentemente los balcánicos «no tienen fisuras», y cuentan con una altura media que no recuerda haber visto en una selección, recordó que siempre hay errores en la pista que hay que saber aprovechar. «Quieren quitarnos el liderazgo europeo que hemos tenido durante unos años y es posible que acaben haciéndolo, no hay que ponerse una venda en los ojos, pero nos resistiremos a entregárselo», refirió.

Preguntado por si prefiere a Argentina o a Polonia en el cruce de cuartos, respondió que no tenía preferencias. «No sabría elegir porque ni me he parado a pensarlo», concluyó. Para Rudy Fernández, Serbia lo tiene todo para ser campeona del mundo: «En el ránking para este Mundial está en el numero uno, es un equipo joven, con muchísimo talento, con jugadores con experiencia y es una grandísima selección que tiene todo para poder quedar campeona».