Scariolo: «Hemos tenido una actitud correcta» MIGUE FERNÁNDEZ El técnico nacional y los jugadores Marc Gasol, Pau Ribas y Víctor Claver se mostraron satisfechos por la victoria ante Costa de Marfil, aunque explicaron que todavía quedan aspectos por mejorar MARINA RIVAS Sábado, 10 agosto 2019, 01:12

China espera, a la vuelta de la esquina y mientras el Martín Carpena disfruta viendo cómo se prepara la selección española antes de conocer la convocatoria final para el Mundial, que arrancará el 31 de agosto. Una lista que tiene contadas sus plazas y que el técnico nacional de baloncesto, Sergio Scariolo, todavía estudia con varias opciones en el aire: «Es probable que viajemos con catorce jugadores, pero tenemos que ver si recuperamos a algunos, la situación física de otros… Pero la idea es de viajar con catorce», explicó en la zona mixta del Palacio de los Deportes malagueño tras la victoria ante la selección de Costa de Marfil este viernes.

Luces y sombras observó Scariolo en este partido pese a la solvente victoria: «Hemos alternado cosas muy buenas con momentos de menos eficacia donde a lo mejor hemos jugado a un ritmo superior a la condición física del momento o a las cualidades técnicas de los jugadores en campo nos permitían», comenzó. Aunque por lo general, se mostró satisfecho: «Hemos tenido una actitud correcta, hemos tenido momentos de buena defensa también, no creo que haya sido un paso atrás». Un encuentro en el que el público costasoleño echó en falta a dos pilares de la selección de los últimos años, Rudy y Llull, que vivieron el partido desde el banquillo. «Tenían pequeños problemas físicos. Mañana, si todo va bien, Rudy jugará», reconoció el entrenador.

Además, cuestionado sobre los mismos, entró a valorar a algunos de los jugadores más destacados. Sobre Willy Hernangómez explicó que nunca podría darle minutos junto a Marc Gasol en pista, sino que espera otras funciones de él: «Su rol en el equipo es hacer que la solidez del equipo no baje y creo que puede llegar a hacerlo. Tiene momentos buenos y menos buenos, pero tengo confianza en que sea el complemento de Marc como '5'». Sobre uno de los más aclamados por el público, Ricky Rubio, y con razón tras su despliegue de habilidades, Scariolo señaló: «Está bien, con su chispa, su su juego, su velocidad y toma de decisiones… Es un líder en la cancha». Y también valoró el partido del jugador del Unicaja Jaime Fernández, como único representante local: «Ha hecho cosas buenas y otras menos buenas, pero yo le conozco y sé que puede dar más. Él lo intenta, pero todos esperamos más de jugadores como él o Quino, que pueden dar más».

Gasol, Ribas y Claver ven un avance

Por lo general, en la zona mixta de la selección, tras este primer partido del Torneo de Málaga, las sensaciones fueron compartidas. Jugadores y entrenador ven un avance pero todavía no atraviesan su mejor momento. Así lo valoró Marc Gasol: «Estamos cogiendo ritmo de partido, hacía un buen tiempo que no jugaba y lo he notado en el 'timing' cara al aro, en la confianza… Y sí, sabía que no iba a jugar en la segunda parte», comentó bromista. «Mañana estamos viendo si juego o no, vamos poco a poco porque hay mucho en juego», reconoce. El pívot de los Raptors aseguró también que el grupo todavía se está conociendo, pero que ya son una familia. «No es fácil de llevar lo de que haya descartados. Estamos todos igual, como si esto fuera un equipo al completo, pero sólo pueden ir catorce al Mundial y es una pena».

Pau Ribas sorprendió entrando en el quinteto inicial de Scariolo en este duelo en el Carpena, que arrancó con buen ritmo aunque luego aminorase la marcha. Así lo vivió él: «El partido ha ido mejor que el primero pero al final se ha hecho un poco largo, las piernas es lo que tiene… Cuando estemos mejor físicamente esperamos subir porcentajes de acierto, pero estamos contentos con el ritmo que llevamos». Y, en lo personal, dijo sentirse contento como veterano que es en el conjunto nacional: «Sergio me da toda la confianza y me deja hacer mi trabajo, Yo creo que mi virtud es que puedo hacer cosas diferentes en la cancha y estoy muy contento de mi aportación hoy. Soy el tercero más veterano ya y cada vez estoy mejor».

Siguiendo con esta línea inconformista, el alero Víctor Claver también dio su versión del partido ante los micros: «Se ha notado diferencia con respecto al partido de Lituania (primer duelo preparatorio), hemos jugado con más calma, teniendo las cosas más claras y esa es la idea, que vayamos cada vez a mejor. Ahora es importante que nos comuniquemos bien entre los compañeros». Momento de aprendizaje que deberán acelerar para llegar en plena forma al Mundial. Eso sí, el valenciano asegura que confían en ellos mismos como conjunto: «Es como una pretemporada. Hemos estado mucho tiempo parados y creo que a todos nos cuesta coger sensaciones pero al final lo que importa es que las cosas van saliendo bien».