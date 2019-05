Unicaja y CAB Estepona, listos para la 'final-four' de Primera Nacional Sandra Pérez y Lucía Méndez. Las capitanas Sandra Pérez y Lucía Méndez explican cómo llega el equipo a la fase final andaluza con la mira puesta en el posterior 'play-off' de ascenso a Liga Femenina 2 MARINA RIVAS Jueves, 9 mayo 2019, 00:31

Todavía queda mucho en juego en Primera Nacional, la tercera categoría del baloncesto femenino, cuya 'final-four' por el título andaluz se disputa este fin de semana en el Pabellón la Lobilla de Estepona, con dos equipos malagueños todavía en juego. Aunque más allá de la corona autonómica, el punto de mira de ambos está en lograr la plaza de ascenso a Liga Femenina 2. Se trata del Unicaja dirigido por Lorena Aranda y el CAB Estepona de Juan Baraza, que concluyeron líderes de sus grupos en la fase regular y se enfrentarán al Beiman Sevilla y al Deza Maristas de Córdoba, respectivamente, a partir del sábado por la tarde. De cruzare los cuadros malagueños, ya sería en la final. Los tres mejores de esta fase final andaluza acudirán a la fase de ascenso a la segunda división femenina, que se disputará el fin de semana del 18 y 19 de este mes en una sede única, que podría ser la de los Guindos al igual que el pasado año, aunque todavía no se ha especificado. En SUR conocemos un poco mejor a las capitanas de ambos conjuntos y cómo llega cada equipo a esta recta final.

Sandra Pérez, capitana del Unicaja «Vamos a intentar ganar este fin de semana y ascender el siguiente»

Lleva toda su vida con un balón de baloncesto en la mano y, tras pasar por varios equipos de la provincia, se le confió el papel de ser la primera capitana del Unicaja sénior femenino, desde que naciera el proyecto el pasado año. Este fin de semana, Sandra Pérez liderará a su equipo en busca del gran objetivo: el título andaluz, primero, y el ascenso a Liga 2, después.

–Este fin de semana ya empieza la parte dura de la temporada, ¿no?

-Sí. Empieza lo divertido.

-Parece claro que para su equipo el año ha sido bastante cómodo por la diferencia de nivel con respecto a los rivales de grupo, ¿no?

-Bueno. Ha sido aparentemente fácil pero tras cada partido hay una semana entera de trabajo. Esta es la parte que más gusta ahora. El año pasado también era un equipo más joven, con una media de 20 años, y ahora con los fichajes se ha unido la veteranía y se nota mucho.

-La idea era que este año ya sí se diera el paso a Liga Femenina 2…

-Por supuesto. El año pasado fue más de prueba y llegamos lejísimos y este año el objetivo está claro. Sí que sí este es el año definitivo. Y tanto física como anímicamente creo que estamos preparadas.

-¿Cuánto lleva en el baloncesto?

-Empecé en el Colegio Salliver de Fuengirola; luego me fui a Mijas cuatro años, y volví al Salliver en la etapa júnior, y ya en mi primer año como sénior me fui al Gamarra con 'Peque' (Lorena Aranda, la entrenadora del Unicaja). Entonces surgió el proyecto de hacer un sénior femenino con el Gamarra, y con él jugué mi primera 'final-four'.

-Y ahora es la primera capitana del Unicaja femenino…

-Ahora mismo no lo pienso, claro (ríe). Que 'Peque' me confiara ese rol es increíble.

-¿Sigue existiendo esa presión, como el año pasado, por llevar el cartel de favorito?

-Sí, pero es un cartel que nos pone la gente. Nosotras no nos creemos favoritas, así que no tenemos presión.

-Ese año los grandes aspirantes al ascenso fueron el Unicaja y el Asisa de Alhaurín de la Torre; este año estará el CAB Estepona…

-Pues sí. Se han reforzado muy bien, tienen un equipo prácticamente nuevo, así que a ver qué tal si hay duelo este fin de semana.

-¿Cómo lleva el compaginar la competición con la carrera de Medicina? ¿Es de las que viaja a las competiciones con los apuntes?

-Sí (ríe), pero luego me di cuenta de que lo único que conseguía con eso era pasear los apuntes por Andalucía, así que todo en su momento. Por las mañanas voy a las prácticas, estudio y por las noches entreno y los días de baloncesto son para el baloncesto.

-El año que viene comienza el MIR.¿Ve posible compaginar esta etapa con la LF2, en caso de que asciendan?

-El futuro es incierto. Primero vamos a intentar ganar este fin de semana y ascender el siguiente.

-¿Qué supondría el ascenso?

-Es un sueño. Ascender con tu equipo es una ilusión común que se cumple, aunque de momento está todo en el aire, hay que esperar.

Sandra Pérez. / UNICAJA

Más personal

-Lugar de nacimiento y edad: Fuengirola, 24 años.

-Posición y altura: Ala-pívot, 1,72 m.

-Estudios/Trabajo: Cursa sexto de Medicina.

-Un referente deportivo: Sergio Llull.

Lucía Méndez, capitana del CAB Estepona «No va a estar mal el derbi, lo llevamos esperando todo el año»

A pesar de que sus padres se opusieran de inicio, su pasión por el baloncesto acabó convenciendo en casa. La gallega Lucía Méndez debutó en la Liga Femenina 2 siendo júnior y no bajó el listón hasta su incorporación al CAB Estepona este año. Ahora es la capitana de un conjunto que ha sorprendido esta campaña y que camina con un paso firme hacia el ascenso.

–Esta semana toca ultimar detalles para la 'final-four'…

-Sí, ya me desperté el lunes con el gusanillo de jugar. Llevamos todo el año hablando de esta fase y ya está aquí. Todas tenemos ganas de empezar.

-Es la primera que afronta el CAB Estepona, pero no en su caso…

-No. Yya he jugado cinco fases de ascenso a Liga 1. He jugado toda la vida en Liga 2 con varios equipos, el último con el Clarinos de Tenerife. Me fui y ascendieron a la Liga 1 (ríe).

-¿También ha llegado a la Liga 1?

-Sí, un año con el Ferrol, porque renunció otro equipo y jugamos nosotras.

-En el Unicaja, que parte como su máximo rival en estos momentos, habrá duelo con Gema García, que también jugó en Liga 1…

-Sí (ríe), la conozco y no va a estar mal el derbi. Es el que llevamos esperando ambos equipos todo el año. A ver qué tal se da.

-Viendo su trayectoria, la vuelta a Primera Nacional habrá sido como un patio de recreo para usted...

-No se crea. Cuesta adaptarse al juego. Este es más anárquico, y antes jugaba de '3' o '4' y aquí soy pívot.

-La plantilla ha contado con muchas novedades, usted entre ellas. ¿Conocía a alguna de sus compañeras?

-Había coincidido con alguna jugando en contra y con Peralta en el Sol de América de Paraguay, en el que estuve tres meses el año pasado en Primera, y ganamos la Liga allí.

-Gallega y jugando entre Paraguay y Tenerife… ¿Cómo conoció el proyecto del CAB Estepona?

-Pues le dije a mi representante que quería salir de Tenerife, porque ya no estaba bien allí, y entre las opciones que tenía me atrajo la de Estepona, por la playa, el buen clima, baloncesto, trabajo…

-¿Lleva bien el compaginar trabajo y baloncesto?

-Sí, con mucho sueño (ríe). Madrugo para ir al trabajo, en este caso a una planta de reciclaje en Casares, y por la noche entrenamos, pero una se acostumbra a dormir poco. No me quejo.

-Y ahora toca afrontar la parte más complicada del año. Al menos, en lo deportivo…

-Sí. Ahora vienen los partidos en los que tenemos que competir de verdad. Aquí se da por hecho que el que ascienda será Unicaja o Estepona pero hay que tener en cuenta al rival canario.

- ¿Se ha adaptado ya el equipo al cambio de entrenador (de Tania García a Juan Baraza)?

- Sí. Hemos sabido sobreponernos a eso, que son situaciones que generan incertidumbre. Con trabajo hemos salido adelante. Siempre digo que no importa quién esté en el banquillo porque como jugadoras tenemos que ser las mismas, y en esta recta final vamos a darlo todo.

Lucía Méndez. / CAB ESTEPONA

Más personal

-Lugar de nacimiento y edad: Ourense, 30 años.

-Posición y altura: Pívot, 1,86m.

-Estudios/Trabajo: Es licenciada en Turismo y ahora trabaja en una planta de reciclaje.

-Un referente deportivo: Felipe Reyes.