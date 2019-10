El CB Marbella obtiene su segundo triunfo apoyado en Cameron Adrián Fuentes, ayer tras un robo de balón. / ADG Dominó el partido e incluso a siete minutos del final vencía por siete minutos, pero la reacción del Navarra obligó a sufrir hasta el último segundo AITOR LASA. ADG PAMPLONA Domingo, 6 octubre 2019, 20:33

74 Basket Navarra Jiménez (4), Narros (5), Lafuente (8), Adrián García (6), Rodrigo Gómez (3) –cinco inicial–, Wilson (8), Albert Real (4), Hernández-Sonseca (3),Thomas (23), Yarnoz y Yago Estévez (10) 77 CB Marbella Adrián Fuentes (9), Trujillo (5), Ibáñez (0), Navajas (13), Diatta (8) –cinco inicial–, Cameron (26), Lucas Muñoz (7), Jon Vigara (3), Williams (6) y McDonald Parciales 19-15, 21-27 (40-42), 13-14 (53-56) y 21-21 (74-77) Árbitros Areste Giralt (catalán) y Gómez Hernández (vasco). Sin eliminados Cancha Polideportivo Arrocadia. 500 espectadores. Se guardó un minuto de silencio por el reciente fallecimiento de la madre del jugador local Hernández-Sonseca

El Club Baloncesto Marbella encadenó la segunda victoria consecutiva de la temporada en la LEBPlata en Navarra en un partido muy igualado y con numerosas alternativas en el marcador, en el que la exhibición anotadora de Cameron (26 puntos) resultó decisiva para el equipo preparado por Javier Florido.

El escolta estadounidense fue sin duda el protagonista del encuentro en su particular duelo anotador con Thomas, la referencia ofensiva del bando navarro. Cameron firmó un partido casi perfecto con los citados 26 puntos en una serie de 7/8 en tiros de dos, 3/3 en triples y 3/4 en tiros libres, con sólo dos tiros errados en todo el partido para un total de 32 de valoración.

Pero el choque fue un cúmulo de acierto en lo que al lanzamiento de tres se refiere hasta el descanso en ambos equipos, con porcentajes cercanos al 50 por ciento y con Thomas como referente anotador en los navarros y Cameron en un CB Marbella bien dirigido por Adrián Fuentes y con apariciones de Diatta y Williams en la zona, y Navajas con sus tiros abiertos. Fue un toma y daca con ventajas de entre cuatro y seis puntos de máxima para cualquiera de los dos equipos.

Tras el descanso cambió la decoración porque los porcentajes en el tiro bajaron considerablemente y el equipo preparado por Javier Florido comenzó a mandar sobre la pista con su defensa y con los puntos del mencionado Cameron, al que nadie en Navarra conseguía frenar. El tercer cuarto fue de pocos puntos, muchas imprecisiones y errores, pero con tres puntos de ventaja para encarar los últimos diez minutos a favor del bando visitante (53-56).

En ese momento volvió a emerger la figura de Cameron, bien secundado por Navajas, para dejar casi sentenciado el choque a falta de siete minutos para el final (61-71). Pero salió a pista Hernández-Sonseca, que por el fallecimiento de su madre apenas había jugado un minuto, y dio un plus al juego interior navarro con puntos y veteranía. No obstante, el Marbella supo defenderse y logró que no le crease problemas. El lunar fue que perdió la referencia de Cameron y sufrió para ganar el partido. Anotó sólo seis puntos en los últimos siete minutos de partido, pero lo sentenció con su defensa y el control del rebote defensivo, tras una última opción de forzar la prórroga en el tiro sobre la bocina que no entró.