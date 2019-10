El CB Marbella juega hoy en Pamplona su tercer partido en una semana JULIO RODRÍGUEZ MARBELLA. Domingo, 6 octubre 2019, 00:01

Semana de desgaste para el CB Marbella. El conjunto costasoleño disputa esta mañana a las 12.00 horas en el polideportivo Arrosaida su tercer partido en tan solo una semana contra Basket Navarra. El desahogo de conseguir el primer triunfo de su historia en LEB Plata el pasado miércoles contra Ponferrada insufla ánimos en una plantilla que ha viajado en autobús desde Marbella. El grupo ha ganado confianza con el paso al frente de sus tres jugadores más utilizados. Adri Fuentes, con su liderazgo en los momentos decisivos; Navajas, siendo referencia en cada ataque y Diatta promediando 14 rebotes en las tres jornadas disputadas. Además, el resto del equipo tiene más peso durante el partido, las rotaciones se van ampliando dando más minutos a jugadores como McDonald, Trujillo, Vigara, Lucas y Adri Mayor.

No hay bajas en el conjunto de Javier Florido. El técnico malagueño sabe que se mide a uno de los aspirantes al 'play off' por el ascenso: «Tiene una gran rotación de jugadores que llevan bastantes años jugando juntos. Tendremos que competir al máximo», destacó. Navarra empezó con dos victorias seguidas pero cayó en el último compromiso contra Zornotza. En las filas del equipo pamplonica figura un campeón de la ACB y la ULEB como Edu Hernández Sonseca.