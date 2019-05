LIGA ENDESA El Madrid vence al Valencia y sigue líder SUR. Miércoles, 22 mayo 2019, 00:03

El Real Madrid venció al Valencia (rival del Unicaja en el 'play-off) 83-77 para seguir líder de la Liga Endesa. El cuadro blanco retomó la competición liguera tras su paso por la Final Four y no acusó la decepción por no revalidad el título. Pese a no comenzar bien el partido, acabó dominando con Taylor y Causeur como destacados con 16 y 13 puntos cada uno.