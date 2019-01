Juanma Rodríguez: «Los derbis entre Málaga, Sevilla y Granada son vitales para el baloncesto andaluz» Juanma Rodríguez, en una rueda de prensa con el club sevillano. / Betis Energía Plus El malagueño, director deportivo del Betis, analiza su experiencia en el conjunto sevillano, que lidera la LEB Oro y que es el favorito para regresar a la Liga Endesa JUAN CALDERÓN Domingo, 20 enero 2019, 01:07

El Betis Energía Plus suma quince victorias seguidas en la LEB Oro y es el gran favorito para conseguir el ascenso a la ACB. El dato no debería llamar la atención de los aficionados malagueños al baloncesto si no fuera porque el arquitecto del proyecto sevillano es el mismo que diseñó el mejor Unicaja de la historia, el que ganó la Copa, La Liga y disputó la Final Four. Juanma Rodríguez dejó su puesto de máximo responsable de Deportes de la Diputación para volver al baloncesto, su gran pasión. Ahora está al frente de un proyecto renovado que será muy interesante si logra el ascenso al estar detrás el equipo de fútbol.

–En verano le surgió la posibilidad de comandar el proyecto de regreso del Real Betis a la Liga ACB y aceptó. ¿Cómo es la vida de un malagueño en Sevilla?

–Pues la vida de un malagueño en Sevilla es que se echa mucho de menos la tierra, pero estoy muy contento de poder trabajar en un club como el Real Betis. De momento, las cosas van funcionando y estoy muy contento. Mi vida es sencilla. De la casa, a la oficina y de la oficina, al pabellón y vuelta a empezar. Viajo con el equipo, veo los entrenamientos de la primera plantilla y de los equipos de cantera y, en definitiva, todo lo que tiene que hacer un director deportivo. Estoy contento porque me han recibido muy bien y esto lo ha hecho más fácil.

–Usted siempre ha sido un profesional relacionado con el baloncesto de más alto nivel. Dirigió un equipo de Euroliga, como el Unicaja, y luego, además de sus funciones en la Diputación, era el ojeador en Europa de un equipo de la NBA como Cleveland Cavaliers y, de pronto, se ve en la LEB Oro con la necesidad de construir un equipo que seguramente no conocía. ¿Cómo fue el cambio?

–Eso fue lo primero que yo comenté cuando se pusieron en contacto conmigo y vinieron a buscarme, que yo no tenía experiencia ni conocimiento de la LEB Oro... A partir de ahí, cuando uno acepta el reto, lo que tiene que hacer es prepararse, y eso fue lo que hicimos. Estuvimos todo el verano encerrados en la oficina, viendo partidos, haciendo gestiones, mucho Sinergy (programa de seguimiento y análisis de jugadores) e intentado paliar ese déficit que había. Teníamos claro el perfil del entrenador, alguien con experiencia en la categoría y que conociese la presión por ascender, así que la elección de Curro Segura fue clara, a partir de ahí, los dos mano a mano, además de la incorporación del secretario técnico, Asier Alonso, pues nos pusimos manos a la obra. Fue un verano productivo para tener claro lo que queríamos. Un bloque largo de jugadores que conociese la categoría y rematarlo con hombres de talento. Estamos satisfechos del equipo y del grupo humano, que es de los mejores que he tenido nunca.

–El Betis no comenzó bien la temporada y eso fue un inconveniente. Ahora es líder destacado. ¿Qué fue más complicado, construir el equipo o inculcar la mentalidad de que no les iban a regalar nada por ser el Betis, un equipo de ACB descendido?

–El comienzo no fue sencillo al tener doce jugadores nuevos, un cuerpo técnico nuevo; todo nuevo. Se pudo renovar a alguno de la campaña anterior, pero decidimos que nadie estuviese lastrado por la campaña anterior. La pretemporada no fue fácil por lesiones y ajustes y el equipo tardó en arrancar y nos dimos cuenta de la realidad de la Liga. Hablamos de que no era un 'sprint', sino una carrera de fondo. El equipo ha mejorado jornada tras jornada para adquirir unas señas de identidad. No pensábamos que íbamos a sumar quince victorias seguidas, pero sí que seríamos sólidos. Cuando hemos adquirido solidez defensiva, somos un rival complicado.

–En Málaga no se sabe lo que es estar al amparo de un equipo de fútbol, como es el caso del Betis. Están los ejemplos incomparables por el potencial económico del Madrid y del Barcelona, y ahora también se habla de que el Valladolid podría tener una sección de baloncesto. ¿Cómo es esa relación con el fútbol?

–Yo lo veo positivo. Forma parte de un proceso. Lo que más te sorprende es que a cualquier sitio al que vamos tenemos aficionados. El Betis ha apostado no sólo por el baloncesto, sino por otras secciones como el fútbol femenino, el fútbol-sala, un equipo de remo, de 'e-sports'... Hay un futuro claro con una construcción en Dos Hermanas de una ciudad deportiva que contempla un pabellón para el baloncesto y la cantera. Mi objetivo es que al Betis no se le conozca sólo por el fútbol, sino también por el baloncesto.

–Se comenta que si el Betis regresa la ACB recibirá un gran impulso económico para hacer un gran proyecto.

–Ahora mismo estamos al final de la primera vuelta y estamos contentos. Nosotros trabajamos en distintos escenarios para la próxima temporada, como no puede ser de otra manera, pero sí creo que si conseguimos el objetivo, lo que hay que hacer es consolidar al equipo, pero también ser ambiciosos. He venido al Betis para eso, para crecer cada año, pero lo tenemos que hacer desde el trabajo y la humildad, pero también desde la ambición. Ahora el objetivo es seguir en esta línea y ser sólidos en una segunda vuelta complicada.

–Usted es un hombre de baloncesto y seguro que está muy pendiente también del Unicaja. ¿Qué le parece el equipo de Casimiro hasta ahora?

–Pues mire, es algo que he comentado aquí. Es un proyecto del que había dudas por cómo iba a empezar, que lo hizo mejor de lo esperado por todos y que, de repente, por culpa de un par de lesiones, el equipo se ha caído un poco, aunque ahora se recuperado. Esta situación nos debe servir para aprender a todos. Puedes estar en una racha fantástica, pero por lesiones o por otros factores, las cosas se pueden romper. A pesar de esto, el Unicaja está haciendo una gran temporada. Era una situación complicada después de un cambio de entrenador, pero Luis Casimiro ha transmitido mucha serenidad, sentido común y sencillez, dentro de lo complicado que es este juego. Se ve que el Unicaja tiene una identidad, que hace un baloncesto atractivo y en el que se ve mucho compromiso. Está cumpliendo los objetivos y se ve que peleará.

–Los derbis son muy necesarios par el baloncesto andaluz.

–Totalmente de acuerdo, pero no sólo entre Málaga y Sevilla, también con Granada, donde se está haciendo un gran trabajo viniendo desde abajo, y que estará en el 'play-off' seguro. Los derbis entre Málaga, Sevilla y Granada son necesarios, diría que vitales, para el baloncesto de Andalucía y ojalá los podamos ver pronto. Este es nuestro objetivo, aunque todavía queda lejos; hay que trabajar mucho todavía.