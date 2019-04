Juanma Rodríguez, el arquitecto del Betis de los récords que regresa a la ACB @RealBetisEPlus El dirigente malagueño, con pasado en el Unicaja, logró formar un equipo competitivo para volver a la élite ENRIQUE MIRANDA Málaga Sábado, 6 abril 2019, 19:13

A Juanma Rodríguez es difícil no identificarle en Málaga con el Unicaja. Allí pasó nada más y nada menos que 16 años (1994-2010), al frente de la dirección deportiva. Fueron los años más brillantes del club de Los Guindos, en los que se pudo dar un salto cualitativo y cuantitativo para lograr los títulos más importantes de su historia. Pero este malagueño fue antes jugador en aquel Mayoral Maristas y después trabajó como ojeador de los Cleveland Cavaliers de la NBA en Europa, además de ser responsable de Deporte y Juventud en la Diputación de Málaga. Cuando el pasado verano le llegó la oportunidad de volver al ámbito de la gestión deportiva, no lo dudó y aceptó la oferta del Real Betis Energía Plus de LEB Oro.

El reto era mayúsculo, porque el verdadero y único objetivo era regresar a la ACB en el primer año y Rodríguez no tenía experiencia en ese ámbito: «Eso fue lo primero que yo comenté cuando se pusieron en contacto conmigo, que yo no tenía experiencia ni conocimiento de la LEB Oro...», reconocía en una entrevista a este periódico. Pero Juanma, hermano de Nacho, responsable de la sección de baloncesto del Barcelona, sí tenía un gran conocimiento del mercado, mucha experiencia en la construcción de equipos y sobre todo ganas de volver a trabajar en su pasión, el baloncesto.

Juanma Rodríguez / @RealBetisEPlus

El Betis logró este viernes el ascenso matemático a la ACB gracias a su triunfo en la cancha del Canoe (66-86). Con el presupuesto más amplio de la categoría y toda la presión en un club que ha pasado por unos años complicados, ha logrado regresar a la élite solo un año después. Lo ha hecho a falta de cuatro jornadas por disputarse, algo que no había logrado nadie en la LEB Oro y además con un récord de triunfos seguidos: logró 18 entre las jornadas 4 y 22. Para redondear el año, el Betis logró la Copa Princesa de Asturias sobre el Bilbao Basket (80-70).

El éxito en Sevilla de Juanma ha ido de la mano de Curro Segura, entrenador granadino muy vinculado también a Málaga y con pasado en el Unicaja (fue ayudante de Jasmin Repesa). El malagueño tenía claro que Segura era su hombre, ya que tenía amplia experiencia en LEB Oro y ya sabía lo que era ascender a ACB. A partir de ahí, el malagueño fichó a jugadores contrastados para formar un bloque sólido con jugadores nacionales solventes y extranjeros de calidad. Entre ellos otro jugador con pasado malagueño como Pablo Almazán, que jugó en el Unicaja de Liga EBA o el Clínicas Rincón de LEB.

«Parece que el año ha sido fácil, pero hemos visto cómo ha empezado el partido. Ningún equipo regala nada. El equipo lo ha merecido por el trabajo, el compromiso y la implicación. Es el momento de disfrutar de este ascenso», comentaba Rodríguez tras el ascenso. «Este equipo pasará a la historia del Club por conseguir la Liga LEB Oro, la Copa Princesa, un récord de victorias, subir casi un mes antes. Lo merece este grupo de jugadores y cuerpo técnico por el excelente trabajo que han hecho».

La próxima temporada volverá a haber derbis andaluces en la ACB, algo siempre positivo para el baloncesto andaluz. Además, el conjunto sevillano puede ser una magnífica opción para ceder a jugadores jóvenes del club de Los Guindos.