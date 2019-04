Francis Alonso no estará finalmente en el PIT Francis Alonso prepara una jugada en un partido con su universidad. / GREENSBORO El malagueño no fue invitado al cita que reúne a algunos de los mejores jugadores de la NCAA que no estará en el Draft de la NBA JUAN CALDERÓN Lunes, 15 abril 2019, 22:01

El malagueño Francis Alonso, que en unas semanas pondrá fin a su ciclo de cuatro años en la Liga Universitaria de Estados Unidos (NCAA), no disputará finalmente el Portsmouth Invitational Tournament, un prestigioso torneo que reúne a los mejores jugadores en edad sénior que no han entrado en el Draft de la NBA. Alonso no ha sido incluido entre los seleccionados, después de que la organización del PIT anunciase este lunes la composición definitiva de los equipos que participarán en la cita que se celebra este miércoles.

Alonso tenía la esperanza de participar este torneo, que goza de un gran prestigio en Estados Unidos y que durante su celebración atrae la atención de buena parte de los directores deportivos de muchos equipos europeos y de ojeadores de la NBA.

Por poner algunos ejemplos conocidos, por el PIT han desfilado jugadores como el valencianista Will Thomas, el ala-pívot del Obradoiro Vladimir Brodziansky o los jugadores del Alba Berlín Luke Sikma y Niels Giffey, que disputaron la final de la Eurocup frente al Valencia. Ahora, a la espera de graduarse en Greensboro, algo que sucederá a comienzos de mayo, Francis Alonso está a la espera de si participa en algún entrenamiento privado en Estados Unidos. En caso contrario, regresará a España donde el Unicaja ya renovó su opción preferente de inscripción en la Liga Endesa, en la que también formalizó una oferta para las próximas temporadas, algo que también hizo con el pívot marbellí Rubén Guerrero.