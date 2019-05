Final malagueña por el título andaluz de Primera Nacional Un momento del CAB Estepona-Deza Maristas. / JOSELE-LANZA El Estepona y el Unicaja, ya con una plaza para la fase de ascenso a la Liga Femenina 2, se medirán este domingo a las 13.00 horas en el pabellón la Lobilla MARINA RIVAS Sábado, 11 mayo 2019, 22:19

La historia se repite en Primera Nacional. Al igual que sucedió el pasado año, dos equipos malagueños volverán a luchar por el título de Liga de esta tercera categoría nacional. Uno de ellos, además, ya sabe lo que es disputar esta final, aunque no levantar el trofeo de vencedor. El CAB Estepona y el Unicaja sénior femenino no defraudaron este sábado en el inicio de la 'final four' andaluza, que acogió el pabellón esteponero de La Lobilla. Ambos vencieron con solvencia sus en sus respectivas semifinales y, aunque ninguno alardee de ello, ambos partían con el título de favoritos y cumplieron con las expectativas. Sin embargo, sólo podrá coronarse uno, en la final que se disputará este domingo, a las 13.00 horas. El primer objetivo ya está cumplido, ya que con su pase a la final, ambos lograron el billete a la fase de ascenso a la Liga Femenina 2, que según ha confirmado la Federación Andaluza de Baloncesto, se disputará del viernes 17 al domingo 19 en Málaga, aunque el lugar concreto todavía no se ha fijado. Los Guindos se perfila como la opción más probable.

Como no podía ser de otra forma, el CAB Estepona ejerció de profeta en su tierra y fue el primer conjunto en meterse en la final. Lo hizo tras derrotar al Deza Maristas de Córdoba (62-31), con muchos aspectos por mejorar, pero con una clara superioridad a la hora de llevar las riendas del partido y crear combinaciones para tirar a canasta. El cuadro local hizo un gran arranque, con un primer parcial de 20-6 en el primer cuarto; sin embargo, el ritmo decayó en el segundo, cuando fueron aumentando las pérdidas de balón por ambas partes. Tras el descanso, el conjunto malagueño sacó pecho gracias a la regularidad de Lucía Méndez (acabó con 13 puntos y 7 rebotes) y el acierto en el tiro de Conchi Sánchez y Mingo (ambas con 16 puntos). Esto se unió a los débiles porcentajes de dos y de tres del conjunto visitante, que no rozó siquiera el 30% de acierto. La 'MVP' de esta semifinal fue Sánchez, con 20 puntos de valoración.

62 CAB Estepona Peralta, Sánchez (16), Sherril (3), Mingo (16) y Méndez (13); –cinco inicial–; Gomes (2), Plaza (3), Soto, Sarr (1), Díaz 2(), Thompson (6). 31 Deza Maristas Paula Rodríguez (1), Casas (1), Pérez (6), Carmen Castro y María Castro;–cinco inicial–; Jiménez, Gutiérrez (7), Ana Rodríguez (2), Santaella (3), Luque (7), Rider (2) y Torrubia (2).

Por su parte, el Unicaja también hizo sus deberes ante el Beiman Baloncesto Sevilla, al que derrotó por 75-39. Aunque solvente, mucho más nervioso que de costumbre ya desde el inicio. El cuadro de Lorena Aranda salió algo crispado y no lograba concluir las primeras jugadas, pero no tardó más de unos minutos en reaccionar y, ya al cierre del primer cuarto, sacó su potencial. Igualó al CAB Estepona con un parcial de 20-6 en los primeros 10 minutos y ya al descanso la diferencia en el marcador era abismal (48-20).

Con Gema García a los mandos, el conjunto cajista concluyó su semifinal con un destacado 45% de acierto en el tiro de dos y liderando en todos los aspectos ante un rival que fue todo el tiempo a remolque. La líder de puntuación en el cuadro malagueño fue su último fichaje, la americana Robinson (con 13 puntos), aunque la 'MVP' fue una vez más Vero Matoso (18 de valoración por 11 puntos y 9 rebotes). Así, se cumplen los pronósticos: habrá derbi malagueño en una final andaluza que se plantea bastante igualada.

75 Unicaja Gema García (4), Velasco (6), Matoso (11), Alonso (6) y Robinson 13(); –cinco inicial–; Arcos, Marta García (10), Jiménez (4), Masiá (6), Pérez (2), Moreno (3) y Ortega (10). 39 Beiman Baloncesto Sevilla Butler (3), Velasco (2), Flores (10), Andreu y Reca (4);–cinco inicial–; Cartes, Lozano (2), Recio (6), Carrión (1), Luna (7), Peral, González (4).