Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Jeffrey Dowtin Jr, de Maccabi, controla el balón ante Tyler Dorsey, jugador de Olympiacos. Efe
Euroliga

Los equipos israelíes podrán volver a jugar en su país desde diciembre

La Euroliga aprobó este martes la solicitud de Maccabi Tel Aviv, Hapoel Tel Aviv y Hapoel Jerusalén para regresar a su país, una vez establecida una tregua en el conflicto

C. P. S.

Martes, 21 de octubre 2025, 16:35

Comenta

Maccabi Tel Aviv, Hapoel Tel Aviv y Hapoel Jerusalén podrán volver a disputar sus partidos en competición europea como locales en Israel. La decisión, tomada ... este martes, se llevará a cabo a partir del 1 de diciembre, tras la aprobación unánime de su solicitud por parte del consejo directivo del organismo. El visto bueno de la Euroliga llega una vez alcanzada una tregua en el conflicto que, desde octubre de 2023, obligó a los clubes a trasladar su actividad fuera del país.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Destituyen al gerente del Real Club El Candado por un supuesto agujero contable de 200.000 euros
  2. 2 Archivan la denuncia por malos tratos contra el concejal Jacobo Florido
  3. 3 Una mujer abofetea y tira del pelo a una médica de familia del centro de salud del Perchel en Málaga
  4. 4 Investigan el apuñalamiento de un hombre cuando salía del campo de fútbol de Guadalmar
  5. 5 Alerta sanitaria por presencia de Listeria monocytogenes y Escherichia coli en un queso de cabra procedente de España
  6. 6 Muere un tripulante de Greenpeace tras ser trasladado en helicóptero a Málaga
  7. 7 El vuelco de un coche complica el tráfico en la A-7 en Marbella en plena hora punta
  8. 8 El fundador de La Meridiana deja una millonaria herencia a los marbellíes
  9. 9 De las hijas de Obama a la ensalada de maruja en la boda de Stella Banderas en Valladolid
  10. 10 Miguelito El Cariñoso cierra tras medio siglo en el paseo marítimo de Pedregalejo de Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Los equipos israelíes podrán volver a jugar en su país desde diciembre

Los equipos israelíes podrán volver a jugar en su país desde diciembre