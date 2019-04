«Algo me decía que no podía dejar pasar esta oportunidad» Juanma Rodríguez, director deportivo del Betis, ayer en Málaga. / SALVADOR SALAS El papel del malagueño en los despachos como director deportivo del Betis Energía Plus ha sido clave para que el conjunto sevillano regrese a la Liga Endesa JUAN CALDERÓN Martes, 9 abril 2019, 00:10

El Unicaja jugó el domingo, pero muchos aficionados al baloncesto de la provincia se llevaron una alegría el viernes cuando se confirmó el regreso del Betis Energía Plus a la Liga Endesa. Once meses ha estado el conjunto sevillano en la LEB Oro. Mucha culpa de este breve paso por la segunda categoría del baloncesto nacional la tiene Juanma Rodríguez. El malagueño diseñó el equipo bético que ha pulverizado registros históricos y ha logrado volver a la ACB en un tiempo récord. Ayer atendía en su residencia de Pedregalejo la llamada de SUR. Destaca el papel de los nacionales en el éxito logrado, la buena dirección de Curro Segura y valora la temporada del Unicaja.

–¿Se le ha pasado ya el subidón por el ascenso o sigue disfrutándolo?

–Uno de los objetivos que me propuse al comienzo de la temporada fue disfrutar de la experiencia y hemos conseguido algo que nadie esperaba, porque hemos dominado la Liga con mucha solvencia. Disfruté mucho, lo estoy haciendo ahora y lo haré porque no es nada fácil de hacer. Tenemos un gran grupo de jugadores y un cuerpo técnico que lo ha hecho posible. Hemos sufrido mucho para conseguir el ascenso y ellos han sido claves.

–La arriesgada apuesta que hizo en verano ha tenido éxito, porque usted se podía haber quedado en la Diputación en un puesto muy cómodo, pero aceptó la propuesta para tratar de devolver al Betis a la ACB...

–Los retos están para eso... Algo me decía que no podía dejar pasar esta oportunidad y, afortunadamente, ha salido muy bien. La verdad es que no me arrepiento de nada porque he disfrutado muchísimo viendo al equipo entrenar cada día y jugar cada fin de semana. Estoy agradecido porque en el club me acogieron de una manera excelente y me sentí como si llevase aquí muchos años.

–Usted ganó la Copa, la Liga y disputó la Final Four con el Unicaja. ¿A qué nivel sitúa este logro con el Betis?

–Le doy mucho valor porque para mí era una categoría absolutamente desconocida. He aprendido muchísimo en una liga muy competitiva e igualada, también por tener cerca a una persona como Asier Alonso, el secretario técnico, y me reafirmo que este club a nivel de cantera trabaja muy bien. Otros años, cuando se ganó aquello, no tiene comparación, pero el hecho de estar en una segunda Liga, y todos sabemos lo complicadas que son, pues le da un valor especial. Me quedo con el grupo de jugadores con el que he trabajado, el mejor desde que coincidí con aquellos que formamos el Mayoral Maristas. Pasarán a la historia por conseguir los dos primeros títulos del baloncesto en Sevilla.

–Usted fue director deportivo del Unicaja y era ojeador de los Cleveland Cavaliers para Europa, pero la LEB Oro era un mercado que desconocía...

–Cierto. Por eso se ha hecho un trabajo en común con Curro Segura, que también está muy vinculado a Málaga, y Asier Alonso. Hicimos un trabajo previo que nos dejó las líneas maestras de lo que debía ser la plantilla. Por eso nuestro primer fichaje debía ser Pablo Almazán. Queríamos gente que conociese la categoría, un grupo grande de seis o siete jugadores, más algunas apuestas. El desconocimiento nos hizo trabajar más. Se tardarán muchos años en superar los récords que este grupo ha conseguido.

–Es el equipo que antes logró el ascenso y con más diferencia sobre el segundo. El dominio del Betis ha sido total...

–Puede parecerlo, pero no fue fácil. Empezamos mal, con dos derrotas en tres partidos, pero detectamos ya en la pretemporada que el grupo se iba a recomponer. No nos hemos equivocado. Pasó lo mismo cuando ganamos la Copa, perdimos en Bilbao y Palma, pero nos reunimos, hablamos y el equipo reaccionó con seis victorias seguidas. Les dije que no se merecían perder así.

–¿Y ahora, qué? ¿Cómo será el nuevo Betis en la ACB con el respaldo del equipo de fútbol?

–Habrá tiempo de planificar. Ya estamos en la ACB y podemos concretar algo más. Tenemos claro que la hoja de ruta la ha marcado este grupo. Iremos en una línea parecida. Todo dependerá del presupuesto. El ADN lo tenemos. Tenemos que ser un grupo humilde y trabajador, pero ambicioso. Si conseguimos un equipo parecido a nivel humano y de talento, nos llevaremos muchas alegrías.

–Usted conoce bien al Unicaja y está al día de la actualidad. ¿Qué se puede esperar del equipo hasta el final de la temporada?

–Al principio de la temporada ya dije que había que tener paciencia porque Casimiro llegaba después de una buena etapa de Plaza. Empezó sorprendentemente bien. Luego hubo un bajón con esas tres lesiones importantes de tres jugadores que son el alma del Unicaja. Ante el Joventut ya se vio un cambio a mejor. Hay que tener esperanza y seguir apostando por ese grupo. Hubo decepciones importantes, pero el club debe mantener la ambición y pelar para que no haya tanta diferencia con los de arriba, además los de abajo llegan apretando mucho. No será fácil, pero el objetivo debe ser acabar como el mejor sin licencia para tratar de regresar a la Euroliga.

–Deduzco que los jugadores nacionales serán claves.

–Antes de confeccionar la plantilla hicimos un estudio de los últimos ascenso a la ACB, y esa era una de ellas, tener un grupo amplio de nacionales y que conociesen la categoría. Lo más fácil habría sido tirar más de nombres y de jugadores ACB teniendo el cuenta el presupuesto que teníamos, pero no lo hicimos. En ese estudio que comentaba, la pareja de bases nacionales era muy frecuente. Eso, unido a dos americanos que han sido un ejemplo, porque uno ya había logrado ascender, y otro ha irrumpido como un gran anotador, nos ha dado una gran base. La mezcla ha sido fantástica. Si se miran las estadísticas, no hay quien supere los 22 minutos y los once puntos de media. Eso dice que los que venían con mejores números han antepuesto lo colectivo a lo individual. Hemos dominado muchos partidos por eso y por la gestión del entrenador para tener a los doce jugadores enchufados.

–Desde la distancia da la impresión que el gran 'handicap' del Betis es lograr más identificación con los aficionados, algo que se perdió desde la entrada del Betis en el equipo de baloncesto.

–Totalmente. Hay que aprovechar este momento. El Betis como club tiene una gran repercusión. Siempre que jugamos fuera vienen peñas a vernos. Debemos enganchar a la gente al baloncesto y mejorar cosas. Todo el espectáculo que hay en San Pablo alrededor de los partidos es mejorable. Pero esta inercia ganadora nos debe servir para mejorar eso.

–Ahora sólo le falta celebrar otro ascenso, el del Málaga...

–El otro día vine de Madrid y nos juntamos unos amigos para ver al Málaga y noté un ambiente muy pesimista. Yo creo que el Málaga llegará bien al final. Es verdad que la gente necesita ver al equipo jugar un poco mejor, pero en esta liga que es tan complicada, el Málaga no gana, pero pierde poco. Esto le ha permitido seguir arriba. Quedan nueve jornadas y esos tres puntos contra el Reus. El ascenso directo está más complicado, pero confío porque hay una persona como es Muñiz que no se pone nerviosa y que ya nos ascendió una vez.