Baloncesto David Blatt y Olympiacos pactan separar sus caminos Imagen del entrenador David Blatt. / AFP El entrenador estadounidense anunció el pasado verano que padece escleroris múltiple y abandona el club griego después de una temporada en el banquillo MARIO CANO Madrid Domingo, 6 octubre 2019, 19:15

El Olympiacos anunció este domingo que David Blatt no continuará siendo el entrenador del equipo. Tras su estreno con derrota por 82-63 en la Euroliga frente al equipo debutante, el Asvel Villeurbanne, el club y el entrenador estadounidense han pactado de forma amistosa la destitución.

«Después de una larga y respetuosa conversación entre los dueños del equipo y yo, decidimos separarnos por el interés de ambas partes. El tiempo que he pasado con el Olympiacos ha tenido sustancia y significado. Me siento agradecido hacia las personas y la familia que encontré aquí. No tengo nada más que respeto por la administración, los jugadores y el personal con el que disfruté trabajar. Les deseo lo mejor», declaró David Blatt en su despedida del equipo rojiblanco.

Blatt anunció el pasado verano que padece esclerosis múltiple, aunque también aclaró que la enfermedad no iba a ser un impedimento para seguir entrenando al equipo griego. Tras una temporada decepcionante, el club de Pireo fue sancionado con un descenso a segunda división de la liga griega después de abandonar al descanso en el encuentro de ida de Copa frente al eterno rival, el Panathinaikos, además de no presentarse al partido de vuelta. Este panorama convulso, añadido al mal estreno de temporada y al estado de salud de Blatt, ha propiciado que el Olympiacos opte por buscar un nuevo técnico para revertir la situación del club.