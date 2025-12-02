Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El CAB Estepona recibe al Guernika con una nueva incorporación, Lucía Rodríguez

El conjunto malagueño, que compite este miércoles, ha fichado a la ala-pívot madrileña, procedente del Cadi La Seu

Marina Rivas

Marina Rivas

Martes, 2 de diciembre 2025, 19:01

Apenas tres días después del duro duelo en la casa del campeón de Liga, el Valencia, el Ingeniería Ambiental CAB Estepona disputa una jornada intersemanal ... de Liga Femenina Endesa recibiendo este miércoles en casa (en el José Antonio Pineda, a las 19.30 horas) al Lointek Guernika. Aunque sendos conjuntos se midieron en pretemporada, ambos cuentan con distintas bajas y altas con respecto a las plantillas de entonces. Ambos equipos llegan ahora tras caer en las tres últimas jornadas, en el caso de las de Francis Tomé, con el añadido de haber plantado cara a dos de los rivales más potentes de la Liga: el Zaragoza y el Valencia. Ante el Guernika buscará confirmar estas sensaciones con una victoria.

