El CAB Estepona recibe al Guernika con una nueva incorporación, Lucía Rodríguez
El conjunto malagueño, que compite este miércoles, ha fichado a la ala-pívot madrileña, procedente del Cadi La Seu
Martes, 2 de diciembre 2025, 19:01
Apenas tres días después del duro duelo en la casa del campeón de Liga, el Valencia, el Ingeniería Ambiental CAB Estepona disputa una jornada intersemanal ... de Liga Femenina Endesa recibiendo este miércoles en casa (en el José Antonio Pineda, a las 19.30 horas) al Lointek Guernika. Aunque sendos conjuntos se midieron en pretemporada, ambos cuentan con distintas bajas y altas con respecto a las plantillas de entonces. Ambos equipos llegan ahora tras caer en las tres últimas jornadas, en el caso de las de Francis Tomé, con el añadido de haber plantado cara a dos de los rivales más potentes de la Liga: el Zaragoza y el Valencia. Ante el Guernika buscará confirmar estas sensaciones con una victoria.
Lo hará además con una nueva incorporación a su juego interior, la de la ala-pívot madrileña Lucía Rodríguez, de 26 años y 1,86 metros de estatura. Forjada en el Real Canoe e internacional en categorías de formación con España, Rodríguez es además habitual del circuito 3x3 en los veranos.
Su debut en la máxima categoría llegó en la temporada 2023-24 de la mano de Perfumerías Avenida, antes de recalar la pasada campaña en Osés Construcción Ardoi y comenzar la actual con Cadí La Seu, con quien disputó los siete primeros encuentros. En este conjunto dejó un promedio de 7,3 puntos -con un 30,4% de acierto en el triple- y 3,3 rebotes en los 24 minutos por encuentro. Ahora, buscará mejorar sus cifras para reforzar el juego interior del conjunto, aportando además su potencial en el tiro exterior.
