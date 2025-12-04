El CAB Estepona prescinde de Francis Tomé

El Ingeniería Ambiental CAB Estepona sorprendió este jueves por la tarde al anunciar el cese de su entrenador, Francis Tomé. El técnico malagueño, que llevaba ... tres temporadas al frente del primer equipo femenino fue el que, el pasado mes de mayo, guio al conjunto hacia la historia, logrando ser el primer club malagueño de todos los tiempos en alcanzar la élite del baloncesto femenino nacional, la Liga Femenina Endesa.

La entidad ha sido escueta en su comunicado. Sencillamente hace público su cese «lamentando la situación que ha llevado a tomar esta decisión». A lo que añade: «En este momento sólo queremos expresar nuestro agradecimiento por estas temporadas». Aunque no se explican los motivos concretos de esta decisión, se puede entrever que la causa está en los resultados deportivos.

Tras la última derrota, este miércoles en casa ante el Guernika (70-86), el CAB Estepona volvió a la zona de descenso, en la que comparte espacio con el Movistar Estudiantes. En su balance, al término de la novena jornada, el equipo malagueño sólo ha logrado dos triunfos (ante el Leganés y el Ferrol), frente a siete derrotas. Lo cierto es que ha mostrado una versión irregular, llegando a plantar cara a 'gigantes' de la talla del Valencia o el Zaragoza, aunque también dejando mucho que desear en partidos como el de este miércoles.

Última derrota

En este, el conjunto costasoleño no logró hallar a fórmula para ganar a pesar de que se midió a una plantilla con sólo 7 jugadoras en rotación. Las notables carencias defensivas, el desacierto en el tiro exterior y la falta de complicidad de algunas jugadoras dejaron entrever los problemas que están impidiendo que el CAB Estepona no alce el vuelo en la clasificación, a pesar del buen desembolso del club para afrontar esta campaña en la élite.

COMUNICADO OFICIAL



Comunicamos el cese de D. Francisco J. Tomé como entrenador del primer equipo de club, lamentando la situación que ha llevado a tomar esta decisión.



En este momento solo queremos expresar nuestro agradecimiento por estas temporadas. pic.twitter.com/7twXg6E4k6 — C.A.B. ESTEPONA (@CABESTEPONA) December 4, 2025

Se despide así al reputado entrenador malagueño de 52 años, que llegó en la campaña 2022-23 y logró llevar al equipo hasta tres fases de ascenso y dos ‘Final Four’ de ascenso consecutivas, siendo a la segunda la vencida. Un entrenador muy implicado con la entidad, que además ejercía como director deportivo del equipo y que siempre quedará grabado en la historia del club como el artífice de su ascenso a la máxima categoría y récords conseguidos como el de la máxima anotación en un partido sin prórroga en Liga Challenge (104 puntos). Ha sido el club en el que más tiempo ha permanecido desde que salió del CB Marbella (2019), donde estuvo cuatro temporadas.

Así las cosas, se prevé que en las próximas horas la entidad anuncie a su relevo, que deberá ponerse al frente del equipo para el próximo partido, este sábado, a las 19.00 horas, en casa del Araski.