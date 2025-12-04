Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

MIGUEL ÁNGEL POLO
Baloncesto

El CAB Estepona prescinde de Francis Tomé

El club ha anunciado el cese del entrenador que llevó al equipo a la élite del baloncesto femenino español

Marina Rivas

Marina Rivas

Jueves, 4 de diciembre 2025, 17:51

El Ingeniería Ambiental CAB Estepona sorprendió este jueves por la tarde al anunciar el cese de su entrenador, Francis Tomé. El técnico malagueño, que llevaba ... tres temporadas al frente del primer equipo femenino fue el que, el pasado mes de mayo, guio al conjunto hacia la historia, logrando ser el primer club malagueño de todos los tiempos en alcanzar la élite del baloncesto femenino nacional, la Liga Femenina Endesa.

